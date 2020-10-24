Відео ганьби: квіти, посаджені біля школи на честь приїзду мера Одеси, викопали, коли він поїхав
В Одесі школа №71 зганьбилася після візиту мера міста Геннадія Труханова
В Одесі епічно зганьбилися з візитом мера в місцеву школу. У мережі з’явилося відео, як після всіх помпезних заходів, пов’язаних з відкриттям спортивного комплексу, працівники викопують квіти назад.
Судячи з кадрів, опублікованих місцевим Telegram-каналом, технічні співробітники школи викопують вазони з хризантемами відразу ж після від’їзду інспекції градоначальника Геннадія Труханова.
«Відкриття шкільного стадіону у 71 школі. Мер поїхав – квіти викопали, це був тимчасовий декор», – підписані кадри.
Зазначимо, що візит мера в школу відбувся 22 жовтня. Зокрема міський голова відвідав стадіон школи №71, на якому створили повноцінний спортивний комплекс не тільки для учнів, але і для всіх охочих.