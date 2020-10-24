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    Суспільство

    Відео ганьби: квіти, посаджені біля школи на честь приїзду мера Одеси, викопали, коли він поїхав

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    Технічні співробітники школи викопують вазони з хризантемами відразу ж після від&rsquo;їзду інспекції&nbsp; - Відео ганьби: квіти, посаджені біля школи на честь приїзду мера Одеси, викопали, коли він поїхав
    Технічні співробітники школи викопують вазони з хризантемами відразу ж після від’їзду інспекції 
    Скріншот з відео

    В Одесі школа №71 зганьбилася після візиту мера міста Геннадія Труханова

    В Одесі епічно зганьбилися з візитом мера в місцеву школу. У мережі з’явилося відео, як після всіх помпезних заходів, пов’язаних з відкриттям спортивного комплексу, працівники викопують квіти назад.

    Судячи з кадрів, опублікованих місцевим Telegram-каналом, технічні співробітники школи викопують вазони з хризантемами відразу ж після від’їзду інспекції градоначальника Геннадія Труханова.

    «Відкриття шкільного стадіону у 71 школі. Мер поїхав – квіти викопали, це був тимчасовий декор», – підписані кадри.

    Зазначимо, що візит мера в школу відбувся 22 жовтня. Зокрема міський голова відвідав стадіон школи №71, на якому створили повноцінний спортивний комплекс не тільки для учнів, але і для всіх охочих.

    Одеса школа мер Геннадій Труханов стадіон квіти
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