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В Одесі після атаки росіян є загибла та поранені – ОВА

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В Одесі після атаки росіян є загибла та поранені – ОВА
Росіяни обстріляли житлові будинки в Одесі
фото з відкритих джерел

Росіяни ввечері 14 листопада атакували центр Одеси дронами та ракетами

Росіяни масовано завдали ударів по Одесі ввечері 14 листопада. Внаслідок атаки вже відомо про жертви серед цивільного населення. Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі загинула жінка. Поранені, щонайменше, дві людини», – написав Кіпер в Телеграм.

Також він повідомив про пошкоджені житлові будинки, церкву та автівки. На деяких локаціях виникли пожежі. Також пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень Одеси.

«Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Надається допомога», – підсумував начальник ОВА.

До слова, зранку, 13 листопада, російські загарбники завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Уперше за останні 73 дні. Про це повідомив Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. 

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко попередив киян про ворожий безпілотник над центром столиці. Він закликав громадян перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Як повідомлялося, вранці 13 листопада у столиці працювали Сили протиповітряної оборони, у місті лунала тривога через загрозу ракетних та дронових ударів. У соцмережах повідомлялиь про пожежу внаслідок влучання у Києві та Броварах.

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Теги: Одеса війна обстріл жінка безпілотник населення тривога дрон

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