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Терор Одеси. Росія знайшла виправдання новим вбивствам українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Терор Одеси. Росія знайшла виправдання новим вбивствам українців
Наслідки обстрілу Одеси, 18 листопада 2024 р.
скріншот відео з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Росіяни повторюють байку про атаку на «місце базування українських військових»

Російські пропагандисти вже вигадали пояснення черговому удару по Одесі, унаслідок якого загинули, попередньо, вісім осіб. Традиційно загарбники стверджують, що били не по цивільних, а по українських військових.

«Потужного удару завдано по готелю-гуртожитку, де проживали українські військові, на місце виїхали «швидкі», – заявили пропагандисти «РИА Новости» з покликанням на так зване «підпілля».

За даними президента Володимира Зеленського, удар російських окупантів балістикою прийшовся по житловому району Одеси. Стався «приліт» на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Станом на зараз відомо про вісьмох загиблих людей.

«Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито «утримання» від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени «Групи двадцяти», до всіх столиць світу», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, після ранкової атаки РФ 17 листопада в Одесі стався блекаут. У деяких районах міста також немає води. Зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Раніше повідомлялося, що в Одесі 18 листопада трамваї та тролейбуси не вийдуть на маршрути. Їх частково замінять автобусами, які місто отримало як гуманітарну допомогу.

Станом на 12:00 18 листопада в Одесі та області без електропостачання внаслідок російської атаки залишається 321 тисяча споживачів

Теги: війна Одеса росія обстріл ракетна атака

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