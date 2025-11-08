Росія масовано атакує енергетичну інфраструктуру України – Гринчук

Гринчук: Попри плани ворога, Україна буде мати світло й тепло цієї зими

Через масовану атаку РФ у деяких областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії

У ніч на 8 листопада російська терористична армія знову масовано атакує енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра енергетики Світлану Гринчук.



Через масовану атаку ворога у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Гринчук написала, що як тільки дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків російських ударів, щоб швидше відновити електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Дякую всім, хто робить усе, аби українці були зі світлом й теплом – енергетикам, працівникам ДСНС України, місцевим службам. Закликаю всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією. Попри плани ворога, Україна буде мати світло й тепло цієї зими», – зазначила Гринчук.

«Главком» писав, що у ніч на 8 листопада у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів внаслідок атаки БпЛА. Як стало відомо, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок в одному із районів міста.

Відомо, що увечері, 6 листопада, російська терористична армія вдарила БпЛА по Дніпру. Виникла пожежа, є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Зазначається, що у місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися. Кількість постраждалих збільшилася до шести. Троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу, зауважив очільник ОВА.

До слова, у Кам’янському на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Унаслідок нічної російської атаки на місто постраждали восьмеро людей – п'ять із них надзвичайники врятували з-під руїн.

Нагадаємо, ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.