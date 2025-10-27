Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено важливий енергооб'єкт

Ворожі обстріли пошкодили важливий енергооб'єкт у Корюківському районі

У Чернігові одна людина постраждала внаслідок обстрілів

Чернігівщина знову стала ціллю російських атак. Внаслідок нічної атаки БпЛА у Чернігові було пошкоджено чотири житлові будинки. Одна людина отримала травми та була доставлена до лікарні швидкою допомогою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За повідомленням АТ «Чернігівобленерго», було пошкоджено енергетичний об'єкт. Ворожі обстріли пошкодили важливий енергооб'єкт у Корюківському районі.

«Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!», – йдеться у повідомленні.

У Чернігівському районі через влучання БпЛА загорілася господарча будівля, але завдяки оперативній роботі вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати без постраждалих.

До слова, The Economist повідомляє, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів.

Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя

Головна мета Путіна – спровокувати масову еміграцію й паніку. Саме для цього РФ майже кожного дня атакує об'єкти енергетичної інфраструктури та газосховища. Російський диктатор зараз діє більш цинічно та жорстоко, адже не може досягти бажаних цілей війни.