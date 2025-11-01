В Московській області виникли проблеми з електропостачанням

Міська влада заявивла, що відключення електроенергії сталося через аварію на електромережах

У Жуковському у Московській області зафіксовано перебої з електро- та теплопостачанням. Як повідомляють місцеві пабліки, спрацьовувала система протиповітряної оборони, ймовірно під час атаки українських дронів, передає «Главком».

Водночас, пресслужба міської адміністрації заявила, що відключення електроенергії сталося через аварію на електромережах. У результаті інциденту без світла залишилися численні житлові будинки.

Мер Москви Сергій Собянін у своєму черговому звіті повідомив про «збиття безпілотників, які летіли на Москву». Подібні заяви він робить майже щодня.

За даними українських моніторингових пабліків, Сили оборони України сьогодні запустили в напрямку РФ від 350 до 600 ударних безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня було атаковано Орловську ТЕЦ у місті Орел у Росії. Основне призначення ТЕЦ полягає у виробництві електричної та теплової енергії для потреб міста Орла та прилеглих районів. Також у Володимирській області було атаковано підстанцію.

До слова, вчора, 30 жовтня, російські загарбники вчергове атакували енергетичну інфраструктуру. Під удар потрапила Словʼянська ТЕС.

Раніше The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.