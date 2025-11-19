Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Прикарпаття: поранено трьох людей

Ворог бив по Івано-Франківщині різними типами озброєння

Окупанти завдали удару по Івано-Франківській області, застосувавши різні типи озброєння. Ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

За попередніми даними, в Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них – двоє дітей. Їм надається необхідна медична допомога. Крім того, відомо про пошкодження одного домогосподарства.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що унаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок.

Крім того, російські війська атакували Львівську область ракетами та ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено енергетичний обʼєкт, виникли пожежі.

Також уночі 19 листопада війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе «Герань-2» по Харкову. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 46 людей.