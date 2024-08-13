Україна і Британія провели переговори про 100-річне партнерство: деталі

Україна розпочала переговори з Великою Британією щодо укладення угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства

Майбутня комплексна довгострокова угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство

Україна провела перший раунд переговорів із Великою Британією щодо укладення двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства. Про це, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Ми вдячні вашому народу, уряду та парламенту за допомогу й лідерство, які ми відчуваємо з початку повномасштабного вторгнення Росії. Велика Британія першою підписала безпекову угоду з Україною, а тепер першою працює над історичним документом про 100-річне партнерство. Сподіваємося, що переговори будуть успішними, щоб цей історичний документ незабаром підписали Президент України та Прем’єр-міністр Великої Британії», – зазначив Єрмак.

Керівник Офісу глави держави наголосив, що наша країна потребує підтримки Великої Британії заради відновлення справедливого миру та унеможливлення нової агресії проти України.

За даними Банкової, майбутня комплексна довгострокова угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Великою Британією.

«Новий документ має містити ще більш амбітні цілі нашої співпраці. Ми маємо на меті закріпити безпрецедентні положення в усіх сферах взаємного інтересу: від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва», – зауважив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, який також узяв участь у переговорах.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка візьме участь у переговорах з Великою Британією і Північною Ірландією щодо підготовки до укладення Угоди між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії про перехід від стратегічного партнерства до нового рівня відносин.