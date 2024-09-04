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Різко збільшився обсяг відключень електроенергії: названо причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Різко збільшився обсяг відключень електроенергії: названо причину
Південноукраїнська АЕС
lpnu.ua

Сталася аварія на Південноукраїнській АЕС

Блок Південноукраїнської атомної електростанції вийшов із ладу. Через це відучора в Україні різко збільшився обсяг відключень електроенергії. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко з покликанням на два неназвані джерела.

«Знов аварія на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні (заява з’явилася о 23:17 3 вересня, – «Главком»), бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт», – йдеться в повідомленні.

Харченко відкликав прогнози, які він публічно робив останні пару днів про нормалізацію постачання електроенергії. За його словами, високовольтні мережі справді відновлюються і за пару днів будуть у порядку (наскільки це можливо), але «сюрпризи від Енергоатому передбачати поки не вдається».

Нагадаємо, що вчора, 3 вересня, аварійні відключення електроенергії були введені в Києві та 14 областях. Перед цим графіки відключень світла змінювалися кілька разів упродовж дня.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні. 

Теги: електроенергія АЕС аварія відключення світла

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