ЗСУ повідомили, чи мають росіяни стратегічні успіхи на сході України

Минулої доби на Куп'янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак

Противник зосереджується на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках

Армія РФ не має стратегічних успіхів на сході України. Наші захисники відбивають атаки ворога. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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За даними речника, минулої доби ворог був активний на сході України, як і у попередні дні. Відомо, що на Куп'янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак.

Ворог застосував 43 дрони-камікадзе під час вчорашніх атак. Здійснено 657 обстрілів з артилерії та мінометів по українських позиціях.

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За словами Фітьо, українським захисникам вдалося ліквідувати 267 російських окупантів та 62 одиниці військової техніки.

Російські загарбники намагаються наступати й шукати слабкі місця в обороні України. Про це свідчить, зокрема, кількість знищеної важкої техніки ворога.

Противник зосереджується на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Утім, зауважив речник, акценти постійно зміщуються.

Раніше росіяни заявили про захоплення села Табаївка Харківської області.

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Нагадаємо, що наразі немає ознак того, що росіяни готуються до наступу на Харків із півночі.

До слова, триває 704-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.