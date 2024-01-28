Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ повідомили, чи мають росіяни стратегічні успіхи на сході України

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, чи мають росіяни стратегічні успіхи на сході України
Минулої доби на Куп'янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак
фото з відкритих джерел

Противник зосереджується на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках

Армія РФ не має стратегічних успіхів на сході України. Наші захисники відбивають атаки ворога. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За даними речника, минулої доби ворог був активний на сході України, як і у попередні дні. Відомо, що на Куп'янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак.

Ворог застосував 43 дрони-камікадзе під час вчорашніх атак. Здійснено 657 обстрілів з артилерії та мінометів по українських позиціях.

За словами Фітьо, українським захисникам вдалося ліквідувати 267 російських окупантів та 62 одиниці військової техніки.

Російські загарбники намагаються наступати й шукати слабкі місця в обороні України. Про це свідчить, зокрема, кількість знищеної важкої техніки ворога.

Противник зосереджується на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Утім, зауважив речник, акценти постійно зміщуються.

Раніше росіяни заявили про захоплення села Табаївка Харківської області.

Нагадаємо, що наразі немає ознак того, що росіяни готуються до наступу на Харків із півночі.

До слова, триває 704-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.

Читайте також: Загарбники шкодують, що зайшли у село Крохмальне на Харківщині: ЗСУ пояснили, чому
Теги: війна ворог Харків росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Західні партнери не дозволяють ЗСУ використовувати надану ними зброю на території РФ, бо побоюються ескалації війни і втягнення їх у протистояння
Командувач ЗСУ пояснив, що допомогло б Україні кардинально змінити перебіг війни
Сьогодні, 10:37
У Ростові обвалився аварійний будинок, який росіяни не ремонтували роками
У Ростові без допомоги ЗСУ розвалився житловий будинок (фото, відео)
Сьогодні, 09:21
На бойове чергування виведені два надводні та два підводні ракетоносії противника
Росія вивела в Чорне море ще два носії ракет: ЗСУ оцінили загрозу
Сьогодні, 13:09

Події в Україні

ЗСУ повідомили, чи мають росіяни стратегічні успіхи на сході України
ЗСУ повідомили, чи мають росіяни стратегічні успіхи на сході України
Українська армія увійшла до п’ятірки найпотужніших у Європі
Українська армія увійшла до п’ятірки найпотужніших у Європі
Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру (оновлено)
Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру (оновлено)
Росія вивела в Чорне море ще два носії ракет: ЗСУ оцінили загрозу
Росія вивела в Чорне море ще два носії ракет: ЗСУ оцінили загрозу
Росіяни кажуть про захоплення села на Харківщині: подробиці
Росіяни кажуть про захоплення села на Харківщині: подробиці
Прикордонники розповіли, якими способами ухилянти найчастіше тікають за кордон
Прикордонники розповіли, якими способами ухилянти найчастіше тікають за кордон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Українець добровільно вступив до російської армії, воював проти ЗСУ та потрапив у полон
18K
Армія Білорусі готова до вторгнення в Україну – опозиціонер
16K
Садовий розповів, коли разом із п’ятьма синами піде воювати
8173
Захід може стерти російського агресора. Але не поспішає це робити. Чому?
7631
Техас проти Байдена. Що відбувається у США?
5783
Нічна атака дронами та ракетами: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей

Новини

Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 04:45
День затвердження Державного прапора України. Які свята відзначаємо 28 січня
Сьогодні, 00:05
Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
Вчора, 15:20
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – ексміністр
Вчора, 15:06
Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:24

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua