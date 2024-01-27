Відомий актор-захисник назвав серйозну проблему, яка чекає на Україну після війни

Після повернення з фронту захисникам буде просто необхідна робота з психологом та психологічна реабілітація

Український актор Олександр Печериця, який півтора року воював на фронті, розповів про серйозну проблему, яка чекає на Україну після завершення війни. В інтерв'ю для YouTube-проєкту «Наодинці» артист пояснив, на війні військові страждають від постійного психологічного тиску, а їхній моральний стан погіршується. Після повернення з фронту захисникам буде просто необхідна робота з психологом та психологічна реабілітація. Нині цьому не приділяється увага, адже найголовніша задача – це вигнати ворога з території України.

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«Мені здається, що ми навіть ще не усвідомлюємо рівень тих проблем, які на нас чекають попереду, це про психологічний стан хлопців, які до нас повертаються. Я це вже бачу. Це величезна проблема, але зараз немає часу, аби приділити їй увагу, бо зараз найголовніше - зберігати життя цивільних і відбивати наші території», – пояснив актор.

Печериця говорить, що на власному досвіді знає, як це тяжко повернутися з війни до цивільного життя. Нині він вже досліджує питання щодо програми психологічного відновлення військовослужбовців після повернення з фронту.

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«Я зараз залучаю спеціалістів, хочу сам вивчити це питання настільки, щоб я міг сам проводити ці майстер-класи з програми відновлення. Я – учасник бойових дій, який вже пройшов цей шлях. Я розумію, що відчуває той чи інший солдат, який повертається з бойових дій і що йому треба. Я орієнтуюся, бо сам це проходив», – поділився актор.

Печериця також розповів, що часто спілкується з військовими. За словами артиста, такі зустрічі допомагають захисникам розслабитися та відволіктися від реалій війни.

«Я спілкуюся з військовими, проводжу творчі зустрічі, читаю вірші, співаю пісні, ми спілкуємося. Така легка історія для того, щоб розслабитися, віднайти зворотний зв'язок, тому що зазвичай ці хлопці дуже замкнуті, не говорять, не відповідають», – розповів артист.

Нагадаємо, Олександр Печериця півтора року служив в лавах ЗСУ. Згодом актор звільнився за сімейними обставинами.

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