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Відомий актор-захисник назвав серйозну проблему, яка чекає на Україну після війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відомий актор-захисник назвав серйозну проблему, яка чекає на Україну після війни
Олександр Печериця півтора року служив в лавах ЗСУ
фото з відкритих джерел

Після повернення з фронту захисникам буде просто необхідна робота з психологом та психологічна реабілітація

Український актор Олександр Печериця, який півтора року воював на фронті, розповів про серйозну проблему, яка чекає на Україну після завершення війни. В інтерв'ю для YouTube-проєкту «Наодинці» артист пояснив, на війні військові страждають від постійного психологічного тиску, а їхній моральний стан погіршується. Після повернення з фронту захисникам буде просто необхідна робота з психологом та психологічна реабілітація. Нині цьому не приділяється увага, адже найголовніша задача – це вигнати ворога з території України.

«Мені здається, що ми навіть ще не усвідомлюємо рівень тих проблем, які на нас чекають попереду, це про психологічний стан хлопців, які до нас повертаються. Я це вже бачу. Це величезна проблема, але зараз немає часу, аби приділити їй увагу, бо зараз найголовніше - зберігати життя цивільних і відбивати наші території», – пояснив актор.

Печериця говорить, що на власному досвіді знає, як це тяжко повернутися з війни до цивільного життя. Нині він вже досліджує питання щодо програми психологічного відновлення військовослужбовців після повернення з фронту.

«Я зараз залучаю спеціалістів, хочу сам вивчити це питання настільки, щоб я міг сам проводити ці майстер-класи з програми відновлення. Я – учасник бойових дій, який вже пройшов цей шлях. Я розумію, що відчуває той чи інший солдат, який повертається з бойових дій і що йому треба. Я орієнтуюся, бо сам це проходив», – поділився актор.

Печериця також розповів, що часто спілкується з військовими. За словами артиста, такі зустрічі допомагають захисникам розслабитися та відволіктися від реалій війни.

«Я спілкуюся з військовими, проводжу творчі зустрічі, читаю вірші, співаю пісні, ми спілкуємося. Така легка історія для того, щоб розслабитися, віднайти зворотний зв'язок, тому що зазвичай ці хлопці дуже замкнуті, не говорять, не відповідають», – розповів артист.

Нагадаємо, Олександр Печериця півтора року служив в лавах ЗСУ. Згодом актор звільнився за сімейними обставинами.

Раніше керівниця медичної служби «Ульф» Першого окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова розповіла про втрати на фронті.

 

Теги: історія військові артист актор робота YouTube солдат реабілітація

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