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Британська розвідка повідомила, як війна проти України вдарила по економіці Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, як війна проти України вдарила по економіці Росії
За даними британської розвідки, інфляція в Росії продовжувала прискорюватися наприкінці 2023 року
фото з відкритих джерел

Ризик перегріву російської економіки через орієнтацію на війну залишається вірогідним

Війна, яку розв’язала Росія проти України, негативно вплине на перспективи російської економіки. Імпорт зростав швидше, ніж експорт, що сприяло знецінюванню рубля з початку війни і було рушійною силою інфляції. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

«Оскільки Росія нарощує витрати на оборону за рахунок інших областей, ризик перегріву російської економіки залишається вірогідним», – йдеться у повідомленні.

Як наголошується у зведенні, центральний банк Росії підвищив відсоткову ставку на 1 в.п. до нової базової ставки 16%. Це п'яте підвищення з моменту початку нинішнього циклу підвищень у липні 2023 року, коли базову ставку було встановлено на рівні 6,5%.

За даними британської розвідки, інфляція в Росії продовжувала прискорюватися наприкінці 2023 року, піднявшись до 7,5% у річному обчисленні у листопаді порівняно з 6,7% у жовтні. Загалом, за оцінками російської статистичної служби, інфляція у 2023 році становитиме 7,4%, що майже вдвічі перевищує цільовий показник центрального банку.

Натомість, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російська економіка на сьогодні зовсім не відчуває занепаду. Вона виявилася сильнішою, ніж армія, хоч раніше всі вважали навпаки. 

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Теги: економіка росія війна

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