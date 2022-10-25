Відомий бізнесмен пропонує українцям ставити пам’ятники Путіну

«Путін реально створив в Україні суспільство»

Колишній власник мережі ресторанів «Козирна карта» Андрій Задорожний вважає, що після війни українцям слід у кожному місті поставити пам’ятник російському диктатору Володимиру Путіну. Таку думку він висловив у інтерв’ю «Главкому». Бізнесмен переконаний, що Путін заслужив таку честь, бо реально створив в Україні суспільство.

«У 2014 році Путін створив українські спецслужби, яких у нас до цього просто не було. А війна 2022 року створила громадянське суспільство, націю, хай це й гучно звучить», – пояснив Андрій Задорожний.

Нагадаємо, у травні цього року на Бессарабській площі у Києві з’явилася тимчасова інсталяція під назвою «Zастрелись». Вона зображувала російського президента Володимира Путіна, в роті якого був пістолет.

Інсталяція була розташована біля постаменту, на якому стояв пам'ятник Леніну, демонтований киянами в 2013 році. Раніше на цьому місці встановлювали інші тимчасові інсталяції, зокрема «Синю руку». Згодом блогер Одександр Барабошко повідомив, що міські служби прибрали скульптуру.