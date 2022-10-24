Соратник Путіна у шкіряному пальті навідався на танковий завод (відео)

Російський посадовець з’явився на танковому заводі в ефектному вбранні

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв побував з перевіркою на заводі з випуску танків у корпорації «Уралвагонзавод» у Нижньому Тагілі. Відео про підсумки перевірки Медведєв оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Російський посадовець зазначив, що його візит на танковий завод відбувся за вказівкою президент держави-агресорки Росії Володимира Путіна.

«Обговорено питання прискорення постачання техніки до військ для використання під час «спеціальної військової операції», а також усунення існуючих проблем. Поставлено завдання неухильного виконання державного оборонного замовлення у всіх його ключових параметрах, недопущення зривів поставок техніки, що випускається. Звернено увагу на відповідальність усіх співвиконавців держзамовлення, аж до кримінальної. Прийнято доручення на адресу міністерств та відомств, які відповідають за держзамовлення. Контроль за виконанням буде продовжено», – зазначив Медведєв.

Соратник російського диктатора Медведєв для інспекції на танковому заводі обрав блискучий образ – чорне шкіряне пальто. Користувачі соцмереж висміяли Медведєва та звернули увагу, що схожі пальта полюбляли також лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер, а також північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв на тлі війни в Україні висловився у бік Пентагону. Російський чиновник назвав штаб-квартиру міністерства оборони США «Піндостаном».

Також раніше американський винахідник і мільярдер Ілон Маск потролив заступника голови Ради Безпеки Росії Дмитра Медведєва, який вирішив пожартувати про відставку прем’єр-міністерки Великої Британії Ліз Трасс.

До слова, СБУ раніше оголосила в розшук Дмитра Медведєва та Марію Захарову. За посягання на територіальну цілісність і недоторканність України третьому президенту Росії може загрожувати від п’яти до десяти років в’язниці з конфіскацією майна або без такої згідно зі ст.110 ч.2 Кримінального кодексу України.