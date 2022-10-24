Головна Світ Політика
search button user button menu button

Соратник Путіна у шкіряному пальті навідався на танковий завод (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Соратник Путіна у шкіряному пальті навідався на танковий завод (відео)
Дмитро Медведєв побував на заводі корпорації «Уралвагонзавод»
скріншот із відео

Російський посадовець з’явився на танковому заводі в ефектному вбранні

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв побував з перевіркою на заводі з випуску танків у корпорації «Уралвагонзавод» у Нижньому Тагілі. Відео про підсумки перевірки Медведєв оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Російський посадовець зазначив, що його візит на танковий завод відбувся за вказівкою президент держави-агресорки Росії Володимира Путіна.

«Обговорено питання прискорення постачання техніки до військ для використання під час «спеціальної військової операції», а також усунення існуючих проблем. Поставлено завдання неухильного виконання державного оборонного замовлення у всіх його ключових параметрах, недопущення зривів поставок техніки, що випускається. Звернено увагу на відповідальність усіх співвиконавців держзамовлення, аж до кримінальної. Прийнято доручення на адресу міністерств та відомств, які відповідають за держзамовлення. Контроль за виконанням буде продовжено», – зазначив Медведєв.

Соратник російського диктатора Медведєв для інспекції на танковому заводі обрав блискучий образ – чорне шкіряне пальто. Користувачі соцмереж висміяли Медведєва та звернули увагу, що схожі пальта полюбляли також лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер, а також північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Соратник Путіна у шкіряному пальті навідався на танковий завод (відео) фото 1
Соратник Путіна у шкіряному пальті навідався на танковий завод (відео) фото 2

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв на тлі війни в Україні висловився у бік Пентагону. Російський чиновник назвав штаб-квартиру міністерства оборони США «Піндостаном».

Також раніше американський винахідник і мільярдер Ілон Маск потролив заступника голови Ради Безпеки Росії Дмитра Медведєва, який вирішив пожартувати про відставку прем’єр-міністерки Великої Британії Ліз Трасс.

До слова, СБУ раніше оголосила в розшук Дмитра Медведєва та Марію Захарову. За посягання на територіальну цілісність і недоторканність України третьому президенту Росії може загрожувати від п’яти до десяти років в’язниці з конфіскацією майна або без такої згідно зі ст.110 ч.2 Кримінального кодексу України.

Читайте також: 

Теги: росія Дмитро Медведєв танки

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Врешті Ілля Медведєв став «єдиноросом» 
Алкоголь, любовний трикутник, Рубльовка. Оприлюднено детальну біографію сина Медведєва
29 серпня, 11:16
СБУ розшукує Дмитра Медведєва та Марію Захарову
СБУ оголосила в розшук посіпак Путіна Захарову та Медведєва
10 жовтня, 18:15
Ілон Маск покепкував з Дмитра Медведєва
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс
21 жовтня, 09:31

Політика

Віддати Крим та Донбас РФ? Американська експертка пояснила роль Ілона Маска в іграх Путіна
Віддати Крим та Донбас РФ? Американська експертка пояснила роль Ілона Маска в іграх Путіна
Соратник Путіна у шкіряному пальті навідався на танковий завод (відео)
Соратник Путіна у шкіряному пальті навідався на танковий завод (відео)
Прем’єріада у Британії: визначився переможець
Прем’єріада у Британії: визначився переможець
Міністр оборони Румунії, який радив вести переговори з Росією, подав у відставку
Міністр оборони Румунії, який радив вести переговори з Росією, подав у відставку
Путін образився на Макрона та Шольца: Пєсков назвав причину
Путін образився на Макрона та Шольца: Пєсков назвав причину
Як НАТО буде реагувати на дії РФ після відходу Путіна: заява Столтенберга
Як НАТО буде реагувати на дії РФ після відходу Путіна: заява Столтенберга

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову
64K
Скільки ще триватиме терор дронами й ракетами: прогноз розвідки
43K
Де зараз Медведчук: розвідка повідомила, навіщо кум Путіна для ФСБ 
23K
Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним – головний воєнком Києва
22K
У пропагандистів переполох після закликів топити українських дітей
16K
Чи можливі переговори з РФ: Банкова послала чіткий сигнал Кремлю

Новини

Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Сьогодні, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Вчора, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Вчора, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
22 жовтня, 12:12

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту