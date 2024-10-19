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Герой України розповів, якою була підготовка у Німеччині

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Герой України розповів, якою була підготовка у Німеччині
Кроковець: Один їхній підполковник сказав, що 25 років працює на Bradley, але не знав, що таке можна робити з цією машиною
фото: 47 ОМБр

«Тренувалися на Bradley, які пройшли операцію «Буря в Пустелі»

Під час навчання в Німеччині українські військові брали участь майже в реальному бою. Отриманий досвід згодом дуже знадобився, запевняє в інтерв’ю «Главкому» Герой України, командир бойової машини Bradley M2 Олександр Кроковець.

Військовий розповів, що перед минулорічним контрнаступом проходив підготовку у Німеччині. Кроковець запевняє: навчання сподобалося, а підхід до військових був правильним.

«Не знаю, як було у інших, але те, що було у нас – це найвищий рівень. Спочатку відточили свої навички екіпажі. У цей же час відточила свої навички піхота. Потім спільно відділеннями, потім на рівні взводів, потім рот, потім батальйонами. Пройшли злагодження. Навіть репетиція була з нашими партнерами того, як усе буде виглядати на полі бою. Репетиція і наступу, і оборони була. Репетиція була з використанням електронних систем, які показують, скільки я використав боєкомплекту, скільки залишилося. Це вже після тренажерів. А на тренажерах ми вчилися на M3 Bradley, збивали гелікоптери, літаки. Все виходило», – розповів військовий.

Найбільше, що вразило Кроковця під час навчання, це майже реальні умови проведення бою.

«Так, удавано, але досвід дуже знадобився потім. Союзники нам і засідки робили під час навчань, імітували різні ситуації, які можуть бути в бою. Дуже довго про це можу розповідати. Але це були конкретні умови бою, з якими ми потім стикнулися в Україні. Звісно, в реальному бою летить у тебе снаряд і ти не знаєш, чи витримає, чи ні ця машина. У принципі, за перші п’ять хвилин бою ми зрозуміли, що ця машина в принципі не вбивається», – пригадав Герой України.

За його словами, незважаючи на тренування на M3 Bradley, Україна все ж отримала M2 Bradley. Різниця між моделями, підкреслює командир, несуттєва, однак є певні відмінності.

«Є там одна установка на М3, якби вона стояла на М2, тоді б ми взагалі працювали удвічі швидше і огляд був би на 360 градусів не тільки по горизонталі, а й по вертикалі. Думаю, якби в Україні у нас ще були б M3 Bradley, ділов би натворили!» – акцентував увагу Герой України.

Кроковець пригадує, що на заняттях з інструкторами спілкувалися через перекладачів. Було помітно, що у термінології перекладачі розумілися не гірше за військових. 

Також, наголошує військовий, українці показували союзникам більші можливості техніки, які вони передали. 

«Один їхній підполковник сказав, що 25 років працює на Bradley, але не знав, що таке можна робити з цією машиною. Просто потрібно вмикати фантазію. Певно, є протокол використання машини, які наші партнери дотримуються. А якщо вийти за нього, то відкриваються нові можливості, які ми показали. Нам сказали, що як хочете, так і використовуйте машини, учіться, це для вас», – зауважив командир.

За його словами, українські військові спершу переживали, коли спричиняли поломку техніки, та переймалися, що за це покарають. Однак, відразу приїжджали спеціально навчені люди, робили ремонт та показували процес.

«Тобто те, що сталася поломка навіть було добре, бо ми побачили, як проблема усувається. У нас потім в бою були поломки, якби не було такого досвіду, ми не змогли би відремонтуватися в Україні на полі бою. А так навчилися ремонтувати прямо на ходу. От такий досвід», – пригадав Кроковець. 

Командир також зазначив, що машини, на яких вони працювали у Німеччині, пройшли операцію в Іраку «Буря в Пустелі». Військовий додав, що як «порядок наводили у цих машинах, то навіть жетони американських солдатів знаходили».

Нагадаємо, російські військові, які чують наближення броньованої машини М2 Bradley, просто розбігаються. Про це розповів командир бойової машини «Курт».

«Якось ми виїжджали на відбиття штурму, там було близько десяти чоловік. Почувши Bradley, вони почали розбігатись, але марно: на відстані 150-200 метрів ми відкрили по ним вогонь. Хтось втік, а хтось не встиг», – каже військовий. За його словами, російську техніку не можна навіть порівнювати з цією броньованою машиною.

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Теги: Німеччина війна машини Герой України навчання

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