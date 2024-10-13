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Герой України розповів, із ким ЗСУ готувалися воювати до 2014 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Герой України розповів, із ким ЗСУ готувалися воювати до 2014 року
Вірогідним супротивником ЗСУ, згідно доктрини, була зовсім не Росія
фото з відкритих джерел

За словами Олега Груздевича, 2011-го року, коли він розпочав службу, занепад у війську був дуже відчутним

До війни з Росією, тобто до 2014 року, українська армія під впливом тогочасного політичного керівництва свідомо руйнувалися. Про це у інтерв’ю «Армія TV» розповів Герой України, заступник командира 43-ї окремої механізованої бригади полковник Олег Грудзевич.

За словами військового, 2011-го року, коли він розпочав службу, занепад у ЗСУ був дуже відчутним. Усе трималося на патріотизмі та ентузіазмі окремих командирів. А вірогідним супротивником війська, згідно доктрини, була зовсім не Росія.

«Починаючи з 2007-го року ми вірогідним противником завжди вважали НАТО, Захід. А союзником був нинішній противник», – пригадує Олег Грудзевич.

За словами підполковника, під час навчання майбутні військові ретельно вчать історію. І протягом століть Україна завжди воювала з Росією. Тож Олег Груздевич зізнається, розумів, що якщо й буде війна, то саме з росіянами.

Раніше військові РФ повідомили, як допомагають ЗСУ. Сотні, а можливо й тисячі російських солдатів з лав окупаційної армії співпрацюють з українськими спецслужбами та партизанськими групами. Вони займаються диверсійною діяльністю, виводять з ладу техніку ворога і передають важливі розвідувальні дані для Збройних Сил України.

Також Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує.

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Теги: росія армія війна військові Герой України навчання Україна полковник

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