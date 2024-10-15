Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Влада оголосила обов'язкову евакуацію усіх цивільних із Куп'янська та прилеглих громад

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Влада оголосила обов'язкову евакуацію усіх цивільних із Куп'янська та прилеглих громад
Крім Куп’янської міської громади, людей евакуюватимуть із Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад
фото: Нацполіція Укрпаїни

Евакуаційні заходи на Харківщині буде посилено, оскільки люди неохоче виїздять

У Харківській області оголосили обов’язкову для всіх жителів із чотирьох громад Куп’янщини, включно з містом Куп’янськ; примусова евакуація родин із дітьми оголошена з Борівської громади. Про це в коментарі журналістам 15 жовтня повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні на Раді оборони було прийняте рішення щодо евакуації всього цивільного населення з деяких громад Куп’янського напрямку, зокрема з міста Куп’янськ. Це у зв’язку з тим, що погіршується військова ситуація, у зв’язку з тим, що ми не можемо забезпечувати там проведення опалювального сезону, надання електроенергії, надання гуманітарної допомоги, тому що ворог обстрілює критичну інфраструктуру, і відновлення наразі неможливе», – сказав Синєгубов.

Крім Куп’янської міської громади, людей евакуюватимуть із Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад.

«Крім того, прийнято рішення щодо обов’язкової евакуації у примусовий спосіб сімей по Борівській тергромаді Ізюмського району. Приблизно 250 там таких сімей», – зазначив Синєгубов.

За його словами, евакуаційні заходи буде посилено, оскільки люди неохоче виїздять.

«Є ряд рішень, зокрема переправи працюватимуть лише в один бік, лише на евакуацію», – сказав Синєгубов.

За його інформацією, на лівому березі Осколу в Куп’янському районі залишаються близько чотирьох тисяч жителів, від деяких населених пунктів до лінії фронту – лише близько чотирьох кілометрів.

Нагпадаємо, учора, 14 жовтня, повідомлялося, що через збільшення кількості обстрілів Куп'янського району Харківської області влада ухвалила рішення посилити заходи з евакуації населення. Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов,  наразі на території Куп’янської громади проживає понад 4 тис. мешканців, в основному похилого віку. Влада хоче, щоб якомога більше людей виїхали до більш безпечних регіонів, і обіцяє їм підтримку.

Читайте також:

Теги: евакуація війна Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін наростив впливи в Африці, спробував понервувати США активністю у Латинській Америці, фактично інкорпорував Білорусь
Війна з Росією це погано, але мир з нею це ще гірше
11 жовтня, 13:23
Марк Рютте вступив на посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2024 року
Що очікує Рютте на посаді генсека НАТО?
1 жовтня, 13:15
Метте Фредеріксен вважає, що найважливішою червоною лінією, яку перетнув Путін, було вторгнення до України
Прем'єр-міністерка Данії показала червону лінію, яку перетнув Путін
23 вересня, 08:59
Ярослав Мельник заявив, що сталося повернення територій, які були втрачені з проголошенням незалежності України у 1991 році
Герой України пояснив, чому Курська операція пішла на користь ЗСУ
25 вересня, 07:30
ФСБ та регулярні війська РФ не можуть налагодити співпрацю
ФСБ не має досвіду координації регулярних військ РФ у Курській області – ISW
27 вересня, 05:57
Уночі Росія потерпала від атаки БпЛА
Нічна атака на Волгоградську область РФ: уражено склад з іранськими ракетами
29 вересня, 09:38
Пам'ятка архітектури «Резиденція митрополитів Буковини і Далмації» — занесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО
Старовинний центр Буковини. Чернівці відзначають День міста
5 жовтня, 08:00
Ворог вночі обстріляв Харків та ще два райони області: є постраждала
Ворог вночі обстріляв Харків та ще два райони області: є постраждала
7 жовтня, 09:39
Російський диктатор Володимир Путін та експрезидент США Дональд Трамп
Трамп зізнався, що Путін посвячував його у плани напасти на Україну
Сьогодні, 10:37

Події в Україні

Влада оголосила обов'язкову евакуацію усіх цивільних із Куп'янська та прилеглих громад
Влада оголосила обов'язкову евакуацію усіх цивільних із Куп'янська та прилеглих громад
Відключення світла: як діятимуть графіки 16 жовтня
Відключення світла: як діятимуть графіки 16 жовтня
«Найдорожчий металобрухт». Скільки коштує ворожа артилерія, знищена Україною цьогоріч
«Найдорожчий металобрухт». Скільки коштує ворожа артилерія, знищена Україною цьогоріч
Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких розстріляли росіяни на Покровському напрямку
Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких розстріляли росіяни на Покровському напрямку
На Закарпатті ТЦК скасував відстрочки понад 200 «студентів-ухилянтів»
На Закарпатті ТЦК скасував відстрочки понад 200 «студентів-ухилянтів»
Мер Миколаєва показав наслідки нічного обстрілу ринку
Мер Миколаєва показав наслідки нічного обстрілу ринку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
33K
Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу
32K
Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
23K
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію
21K
Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня

Новини

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua