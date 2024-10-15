Влада оголосила обов'язкову евакуацію усіх цивільних із Куп'янська та прилеглих громад

Евакуаційні заходи на Харківщині буде посилено, оскільки люди неохоче виїздять

У Харківській області оголосили обов’язкову для всіх жителів із чотирьох громад Куп’янщини, включно з містом Куп’янськ; примусова евакуація родин із дітьми оголошена з Борівської громади. Про це в коментарі журналістам 15 жовтня повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні на Раді оборони було прийняте рішення щодо евакуації всього цивільного населення з деяких громад Куп’янського напрямку, зокрема з міста Куп’янськ. Це у зв’язку з тим, що погіршується військова ситуація, у зв’язку з тим, що ми не можемо забезпечувати там проведення опалювального сезону, надання електроенергії, надання гуманітарної допомоги, тому що ворог обстрілює критичну інфраструктуру, і відновлення наразі неможливе», – сказав Синєгубов.

Крім Куп’янської міської громади, людей евакуюватимуть із Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад.

«Крім того, прийнято рішення щодо обов’язкової евакуації у примусовий спосіб сімей по Борівській тергромаді Ізюмського району. Приблизно 250 там таких сімей», – зазначив Синєгубов.

За його словами, евакуаційні заходи буде посилено, оскільки люди неохоче виїздять.

«Є ряд рішень, зокрема переправи працюватимуть лише в один бік, лише на евакуацію», – сказав Синєгубов.

За його інформацією, на лівому березі Осколу в Куп’янському районі залишаються близько чотирьох тисяч жителів, від деяких населених пунктів до лінії фронту – лише близько чотирьох кілометрів.

Нагпадаємо, учора, 14 жовтня, повідомлялося, що через збільшення кількості обстрілів Куп'янського району Харківської області влада ухвалила рішення посилити заходи з евакуації населення. Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, наразі на території Куп’янської громади проживає понад 4 тис. мешканців, в основному похилого віку. Влада хоче, щоб якомога більше людей виїхали до більш безпечних регіонів, і обіцяє їм підтримку.