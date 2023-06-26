З Білорусі до РФ повернулися п'ять військово-транспортних літаків

Ймовірно, метою прильоту було перекидання військового контингенту з Білорусі до РФ для придушення заколоту Пригожина

З Білорусі в Росію 25 червня повернулися п'ять військово-транспортних літаків Іл-76 ВКС РФ. Про це повідомляє у Telegram «Беларускі Гаюн».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За повідомленнями моніторингової групи, з аеродрому полетіли назад, на аеродром вильоту, п'ять військово-транспортних літаків Іл-76. Ці ж літаки вчора ввечері прилетіли із Пскова. Повідомляється, що літаки полетіли порожніми і при цьому в Мачулищі нічого не доставили.

Таким чином, літаки просто добу пробули в Мачулищах і полетіли назад.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Не можна виключати, що метою прильоту було перекидання військового контингенту з Білорусі в РФ для придушення заколоту Пригожина. На це вказує той факт, що літаки добу просто перебували в Білорусі без ознак будь-якої активності», – зазначає «Беларускі Гаюн».

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер.

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вагнерівці» відкрили вогонь у Ростові. За повідомленнями місцевих мешканців, у місті чули від двох до п'яти пострілів.

Пізніше виявилось, що російський диктатор Володимир Путін знав про підготовку заколоту очільника «вагнерівців» Євгена Пригожина «більш, ніж за добу».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

До слова, Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися.

Уночі «вагнерівці» покинули військовий штаб у Ростові.