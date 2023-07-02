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«Укрзалізниця» зробила попередження для пасажирів, що прямують до Варшави

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Укрзалізниця» зробила попередження для пасажирів, що прямують до Варшави
Низка потягів будуть зупинятимуться у столиці Польщі лише на станції Варшава Ґданська
фото з відкритих джерел

Через початок реконструкції Варшавського залізничного вузла низка потягів зупинятимуться лише на станції Варшава Ґданська

«Укрзалізниця» зробила попередження для пасажирів, що прямують до Польщі. Це стосується пасажирів Варшавського напрямку, які користуються пересадкою у Хелмі. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Через початок реконструкції Варшавського залізничного вузла низка потягів будуть зупинятимуться у столиці Польщі лише на станції Варшава Ґданська, а не на станції Варшава Всходня. Мова йде про потяги:

IC 52100 «KUJAWIAK» Варшава Ґданська 11:31 - Хелм 14:19;
IC 25100 «KUJAWIAK» Хелм 13:23 - Варшава Ґданська 16:10.

Поїздка на метро від станції Варшава Ґданська до центру Варшави (та станції Варшава Центральна) займає 20 хвилин. Усі інші потяги між Хелмом та Варшавою курсуватимуть за звичним маршрутом.

Раніше повідомлялося, що через ремонт ділянки залізниці у напрямку Рахова «Укрзалізниця» тимчасово змінила розклад низки поїздів, які прямують до Карпат.

Також «Укрзалізниця» закриє станції, які не працюють понад пʼять років. Таких у мережі компанії близько 5%. 

Зокрема «Укрзалізниця» почала використовувати ChatGPT. Зазначається, що штучний інтелект автоматично розподіляє звернення пасажирів за 21 тематикою – від «якості обслуговування» до «запізнень», після чого вже розбиті по категоріям звернення завантажуються у систему аналізу, яка дозволяє відстежувати по днях, тижнях та місяцях динаміку скарг за конкретними поїздами та маршрутами.

До слова, В Україні почали курсувати потяги з жіночими купе. Потреба у цих жіночих купе виникла з тієї причини, що жінки неодноразово ставали жертвами фізичного та сексуального насильства в потягах з боку чоловіків.

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Теги: метро Укрзалізниця ремонт Варшава

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