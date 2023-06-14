Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Обстріляти соратника Кадирова допомогли «вагнерівці» – підполковник армії РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріляти соратника Кадирова допомогли «вагнерівці» – підполковник армії РФ
Адама Делімханов вільний соратник Кадирова
фото з відкритих джерел

Адам Делімханов перебуває у тяжкому стані після прицільного артилерійського обстрілу

Соратника Кадирова Адама Делімханова обстріляли з артилерії ЗСУ, а «допомогли» їм у цьому люди ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомив підполковник та колишній командир 72-ї бригади армії РФ Роман Веневітін.

«За наявною у мене інформацією, тепер вони («вагнерівці» - ред.) помстилися Рамзану Кадирову, який раніше пригрозив розповісти про джерела багатства Пригожина, що є постачальником харчування для армії ще з 2006 року. Адам Делімханов, права рука президента Чечні, перебуває у тяжкому стані після прицільного артилерійського обстрілу з боку укронацистів. Працювали українські спецслужби, які «ведуть» пріоритетні цілі. Працювали прицільно та дуже інтенсивно. На жаль, втрати суттєві. Для евакуації було викликано 12 бортів, які на щастя спрацювали оперативно. Пораненим надається, наскільки знаю, вся необхідна допомога. Можливо, хоч цей інцидент змусить нарешті почати вживати всіх необхідних заходів щодо особисто Пригожина та інших «бізнесменів» з командного складу групи Вагнер, які завжди використовували Росію виключно для особистого збагачення, не гребуючи навіть прямою співпрацею з ворогом!» – зазначив окупант.

Як раніше повідомлялося, в українському місті Приморську, що на Запоріжжі військові ліквідували праву руку очільника Чечні Рамзана Кадирова Адама Делімханова.

Як повідомив Кирило Сазонов, над знищенням терориста працювали підрозділи Бандерлоги з групою Горизонт, Фобос та оперативне угруповання військ Запоріжжя.  Разом з Делімхановим померли й інші особи наближені до Кадирова та ще до близько двохсот осіб особового складу.

Теги: Запоріжжя Рамзан Кадиров військові харчування ПВК Вагнера роман втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські оборонці контролюють деяку частину району «Літак» у південно-західній частині міста
Ворог посилюється, бій слабшає: Міноборони повідомило про ситуацію у Бахмуті
24 травня, 19:42
Пілот здався міграційній службі Литви
З Росії втік пілот, який не хотів воювати проти українського народу
8 червня, 19:10
ЗСУ просунулись на Запорізькому та Донецькому напрямках
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
12 червня, 04:10
Виставка дронів Altius, виготовлених компанією Anduril Industries, на військовій виставці в Національній гавані, штат Меріленд
The NY Times про американські стартапи, які можуть допомогти Україні у війні
22 травня, 12:00
китайська хакерська група шпигує за критичною нфраструктурою США
Західна розвідка заявила, що китайські хакери шпигують за важливою інфраструктурою США
25 травня, 08:01
Росіяни масовано атакували територію України дронами, Данілов відреагував
Тупість та впертість: Данілов відреагував на нічну атаку РФ
28 травня, 12:37
Наприкінці березня 2022 року Євгена було поранено у протистоянні з окупантами під Києвом, але він потім знову повернувся на фронт
Хвилина мовчання: згадаймо письменника та спортсмена Євгена Ролдугіна
29 травня, 09:00
Одна ракета «Іскандер-М» коштує до $2 млн
Кремль висадив у повітря $17 млн: скільки Росії коштувала нічна атака по Києву
1 червня, 14:41
Мешканців Голої Пристані очікує карантин
Окупанти закривають одне з міст Херсонщини: стала відома причина
12 червня, 08:26

Соціум

Обстріляти соратника Кадирова допомогли «вагнерівці» – підполковник армії РФ
Обстріляти соратника Кадирова допомогли «вагнерівці» – підполковник армії РФ
У Польщі пройдуть масштабні протести після смерті вагітної, якій відмовили в аборті
У Польщі пройдуть масштабні протести після смерті вагітної, якій відмовили в аборті
Екскерівник відділення, де розробляли гіперзвукові ракети, отримав вирок
Екскерівник відділення, де розробляли гіперзвукові ракети, отримав вирок
У російському місті Сочі стався масштабний потоп (відео)
У російському місті Сочі стався масштабний потоп (відео)
Європа та Велика Британія запроваджують плату за в’їзд на їхні території
Європа та Велика Британія запроваджують плату за в’їзд на їхні території
Пакистан збирається переселити 100 тис. людей, і все через одну причину
Пакистан збирається переселити 100 тис. людей, і все через одну причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Путін заявив, що ціль війни – надалі знищувати українців
27K
Тарас Чорновіл: Я не маю претензій до Аліни Михайлової
13K
Урочище Вирва до та після підриву росіянами Каховській ГЕС (разючі фото)
11K
«Росія не винна в теракті на ГЕС». Путін відзначився новими цинічними заявами
9209
Приватбанк не слухає НБУ? Політик розповів, як хотів поміняти долари та потрапив у халепу
8187
14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Сьогодні, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Вчора, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
12 червня, 05:17

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту