Обстріляти соратника Кадирова допомогли «вагнерівці» – підполковник армії РФ

Адам Делімханов перебуває у тяжкому стані після прицільного артилерійського обстрілу

Соратника Кадирова Адама Делімханова обстріляли з артилерії ЗСУ, а «допомогли» їм у цьому люди ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомив підполковник та колишній командир 72-ї бригади армії РФ Роман Веневітін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За наявною у мене інформацією, тепер вони («вагнерівці» - ред.) помстилися Рамзану Кадирову, який раніше пригрозив розповісти про джерела багатства Пригожина, що є постачальником харчування для армії ще з 2006 року. Адам Делімханов, права рука президента Чечні, перебуває у тяжкому стані після прицільного артилерійського обстрілу з боку укронацистів. Працювали українські спецслужби, які «ведуть» пріоритетні цілі. Працювали прицільно та дуже інтенсивно. На жаль, втрати суттєві. Для евакуації було викликано 12 бортів, які на щастя спрацювали оперативно. Пораненим надається, наскільки знаю, вся необхідна допомога. Можливо, хоч цей інцидент змусить нарешті почати вживати всіх необхідних заходів щодо особисто Пригожина та інших «бізнесменів» з командного складу групи Вагнер, які завжди використовували Росію виключно для особистого збагачення, не гребуючи навіть прямою співпрацею з ворогом!» – зазначив окупант.

Як раніше повідомлялося, в українському місті Приморську, що на Запоріжжі військові ліквідували праву руку очільника Чечні Рамзана Кадирова Адама Делімханова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомив Кирило Сазонов, над знищенням терориста працювали підрозділи Бандерлоги з групою Горизонт, Фобос та оперативне угруповання військ Запоріжжя. Разом з Делімхановим померли й інші особи наближені до Кадирова та ще до близько двохсот осіб особового складу.