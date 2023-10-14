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У Стамбулі почалася масова хода на підтримку Палестини

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Стамбулі почалася масова хода на підтримку Палестини
Демонстранти скандують гасла на підтримку Палестини
фото з відкритих джерел

Акцію організувала платформа «Національна воля»

У Стамбулі почалася багатолюдна хода на підтримку Палестини. Про це повідомляє AZfront.

Акцію організувала платформа «Національна воля». Її учасники зібралися на площі Беязит у Стамбулі та пройдуть ходою до Султан Ахмета.

Демонстранти несуть прапори Туреччини та Палестини та скандують гасла на підтримку Палестини.

У Стамбулі почалася масова хода на підтримку Палестини фото 1

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів

Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За останніми даними, жертвами атаки ХАМАСу в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).

ЦАХАЛ заарештував ряд членів ХАМАСу у кількох місцях на Західному березі.

Теги: міністр Ізраїль Міноборони армія військові Беньямін Нетаньягу ХАМАС

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