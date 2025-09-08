Головна Країна Суспільство
Інститут танкових військ: студенти звинуватили майора у приниженні курсанта, чий батько в полоні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Інститут танкових військ: студенти звинуватили майора у приниженні курсанта, чий батько в полоні
фото: Wikimedia

За словами Галенка, у чаті, де перебували понад сто людей, майор Черевко дозволив собі образливі висловлювання на адресу курсанта

Користувач Х, який представляється офіцером Іваном Галенком, заявив, що майор Військового інституту танкових військ (НТУ «ХПІ») Сергій Черевко принизив курсанта, котрий вийшов на акцію підтримки військовополонених і вимагав звільнити з російського полону свого батька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Галенка.

За словами Галенка, у чаті, де перебували понад сто людей, майор Черевко дозволив собі образливі висловлювання на адресу курсанта. Йдеться про сина військовослужбовця 92-ї окремої штурмової бригади, який потрапив у полон на Курщині.

Інститут танкових військ: студенти звинуватили майора у приниженні курсанта, чий батько в полоні фото 1

Крім того, Галенко опублікував скриншот, де контакт із підписом «Сергій Черевко» переслав фото курсанта та додав до нього коментар.

Інститут танкових військ: студенти звинуватили майора у приниженні курсанта, чий батько в полоні фото 2
фото: Юнкер/X

Галенко додав, що курсанти скаржаться на погрози та «совкове» управління з боку Черевка.

В інституті підтвердили у коментарі hromadske, що Черевко проходить службу у виші, та запевнили, що начальник інституту вже призначив службову перевірку за фактом, про який розповів Галенко.

