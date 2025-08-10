Актор Костянтин Темляк потрапив у скандал: колишня дівчина звинуватила його у насильстві та домаганнях

Фотографка Анастасія Соловйова у своєму Instagram заявила, що протягом чотирьох років актор Костянтин Темляк застосовував до неї фізичне та психологічне насильство

Український актор Театру на Подолі Костянтин Темляк потрапив у скандал. Колишня дівчина актора звинуватила його у домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої. Про це повідомляє «Главком».

Звинувачення у насильстві та домаганнях

Фотографка Анастасія Соловйова у своєму Instagram заявила, що протягом чотирьох років актор застосовував до неї фізичне та психологічне насильство. За її словами, він підіймав на неї руку, контролював, звинувачував у зрадах та шантажував самогубством. Дівчина стверджує, що мусила дотримуватися жорстких правил, які обмежували її спілкування, зовнішній вигляд та особистий простір.

«Я не могла розповісти свою історію чотири роки. Мовчала через сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників і недостатня кількість доказів насилля, та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду. Я мала бути вдома до опівночі, і кожна хвилина запізнення... – це допит: «Де була? З ким? Ти мені зраджуєш?» – після цього істерика», – написала Соловйова.

Після її допису співачка Manita заявила, що Костянтин Темляк надсилав їй повідомлення сексуального характеру, коли їй було лише 15 років. Вона розповіла, що актор знав її вік, але продовжував надсилати свої інтимні фото та пропонував секс утрьох з її подругою.

Акторка Даша Малахова виступила на захист Темляка

Відома акторка Даша Малахова також відреагувала на скандал, опублікувавши розгорнуту заяву на захист Костянтина Темляка. Вона категорично засудила будь-яке насильство, але заявила, що не засуджує свого колегу.

За словами Малахової, вона знає Темляка давно і він завжди усвідомлював свою емоційність та працював над нею за допомогою терапії. Вона зазначила, що не може називати його «аб'юзером» і закликала публіку «подумати, чи готові ви» робити такі висновки.

Малахова також висловила сумніви щодо мотивів оприлюднення звинувачень: «...бажання говорити про дії Костянтина збіглися з прем’єрою кліпу. Мені це дивно».

Акторка нагадала, що Темляк – військовослужбовець, який «завтра йде на бойове завдання» і нещодавно втратив на війні найкращого друга. Вона вважає, що «емоція випереджає розум» і це може призвести до несправедливого «публічного вироку». Малахова порівняла ситуацію з кейсом Джонні Деппа та Ембер Херд, закликаючи суспільство не робити поспішних висновків, оскільки «вирок виносить суд».

Реакція актора та його дружини

Костянтин Темляк відреагував на звинувачення у відеозверненні, де частково підтвердив слова Соловйової. Він визнав, що «неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити її, штовхнути чи стиснути руку до синця» і висловив готовність понести юридичну та моральну відповідальність. Актор пояснив свою поведінку періодом, коли у його житті «було багато алкоголю, наркотиків і нездорові стосунки».

Своєю чергою, дружина актора, Анастасія Нестеренко, заявила, що у їхньому шлюбі не зазнавала жодного домашнього насильства з його боку. Вона також зазначила, що не може відповідати за вчинки іншої людини.

Згодом Manita опублікувала скріншот, на якому видно, що Костянтин Темляк особисто вибачився перед нею.

