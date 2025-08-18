Головна Країна Події в Україні
Росія вбила у Харкові цілу родину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Росія вбила у Харкові цілу родину
П'ять дронів вдарили по житловому будинку
фото: ДСНС Харківщини

Під завалами можуть бути ще люди, рятувальна операція триває

Унаслідок удару по Харкову загинула ціла родина. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, передає «Главком».

За даними поліцейського, п'ять «шахедів» з різних боків вдарили по житловому будинку на світанку у Харкові. У квартирі на п'ятому поверсі загинула ціла родина.

Росія вбила у Харкові цілу родину фото 1
фото: Сергій Болвінов/Facebook

«Чоловік з жінкою, 16-річний хлопець та його півторарічна сестричка. Вже маємо інформацію, що в гості до них напередодні приїхала бабуся. Тіло жінки також знайшли під завалами, встановлюємо особу за ДНК», – зазначив Сергій Болвінов.

Росія вбила у Харкові цілу родину фото 2
фото: Сергій Болвінов/Facebook

Під завалами можуть бути ще люди, рятувальна операція триває.

Нагадаємо, 18 серпня двічі за ніч російська окупаційна армія атакувала Харків. Спочатку балістичною ракетою, а потім «шахедами». Внаслідок чого є багато поранених та загиблих людей.

