Відомий український співак назвав причину, через яку Вєрка Сердючка не хоче перекладати свої хіти

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Данилко відмовляється перекладати свої хіти українською
Фагот емоційно висловився про колегу

Відомий український співак та лідер гурту «Танок на майдані Конго» Олег Фагот Михайлюта висловився про Андрія Данилка, який виступає у образі Вєрки Сердючки. Як інформує «Главком», свою думку він сказав у інтерв’ю Oboz. ua.

За словами артиста, позиція колеги щодо того, що він не буде перекладати свої хіти на українську, бо це виходить неякісний матеріал, його обурює. Фагот припустив, у чому насправді причина такого рішення співака.

Фагот розкритикував колегу по цеху
«Ой, та все можливо – треба лише захотіти. Мені ніколи не подобалися ці відмовки: важко перекладати. Звісно, музика мови інша, але головне ж – бажання. А це просто небажання трансформуватися. Не знаю, можливо, він сприймає це як наступ на своє его. Але насправді нічого страшного не станеться. Данилко впирається. Але це навіть не він, це полтавський жлоб у ньому впирається», – зазначив Олег Михайлюта.

Артист також згадав як раніше Оля Полякова говорила, що їй теж важко спілкуватися та співати українською. Та згодом зірка повністю перейшла на державну мову.

«Я пам’ятаю, у мене була суперечка з Поляковою, коли намагався переконати її в доцільності перекладу пісень українською, а вона обурювалась: «Я що, повинна все співати українською?». Це було давно. Кажу: «Ну нехай не все, але хоча б почни». А тепер дивлюсь на афіші – сто відсотків матеріалу українською мовою. Все переклала – молодець. Якби ще десять років тому почала, була б ще більшим молодцем», – додав Михайлюта.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка потрапила в гучний скандал. Виконавиця відіграла концерт у Києві, і деякі пісні виконала російською.

Після скандалу довкола концерту Вєрки Сердючки у Києві з частково російськомовною програмою свою позицію публічно висловив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він наголосив, що «російськомовним пісням не місце в українській столиці», особливо в умовах повномасштабної війни. Кремінь зазначив, що це є порушенням законодавства.

Раніше шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле. Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.

«Главком» інформував, нещодавно співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, висловилася про нещодавній конфлікт із мовним омбудсменом Тарасом Кремінем. Артистка вперше після скандального виступу з російськомовними хітами у Києві вийшла на сцену. Так, після гучної хвилі обговорень Вєрка влаштувала запальне шоу в Одесі. І одразу на початку не втрималася від саркастичної відповіді на закиди на свою адресу. Зірка привіталася з глядачами фразою: «Привіт, Одесо! З Всесвітнім днем намбуцмена».

Теги: музика скандал концерт Андрій Данилко сердючка Фагот

Відомий український співак назвав причину, через яку Вєрка Сердючка не хоче перекладати свої хіти
