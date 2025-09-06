Головна Країна Політика
Скандал у Раді: Гончаренко звернувся до генпрокурора через допис нардепа-втікача Куницького

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Скандал у Раді: Гончаренко звернувся до генпрокурора через допис нардепа-втікача Куницького
Гончаренко очікує на офіційну реакцію від генерального прокурора
колаж: glavcom.ua

Гончаренко звернувся до Генпрокурора через допис у соцмережі від нардепа, який перебуває за кордоном

Народний депутат Олексій Гончаренко офіційно звернувся до генерального прокурора Руслана Кравченка з проханням надати правову оцінку публічним заявам, які надійшли від його колеги, народного депутата Олександра Куницького, який перебуває закордоном з вересня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Гончаренка.

Конфлікт розпочався після того, як Олексій Гончаренко порушив у парламенті питання щодо виключення Олександра Куницького з правоохоронного комітету. Гончаренко наголосив, що нардеп, який втік за кордон, досі є членом цього комітету.

У відповідь на це Куницький написав допис, у якому згадав вбитого Андрія Парубія.

«Ти ще не зрозумів як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги Парубія?», – заявив Куницький.

Скандал у Раді: Гончаренко звернувся до генпрокурора через допис нардепа-втікача Куницького фото 1
скріншот

Гончаренко назвав ситуацію «величезним цинізмом», оскільки Куницький досі не повернувся до України.

Олексій Гончаренко повідомив, що направив два звернення: перше – до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, а друге – до генерального прокурора. У своїх запитах він просить вжити заходів та дати правову оцінку «висловлюванням» Куницького.

Скандал у Раді: Гончаренко звернувся до генпрокурора через допис нардепа-втікача Куницького фото 2
скрнішот
Скандал у Раді: Гончаренко звернувся до генпрокурора через допис нардепа-втікача Куницького фото 3
скріншот
Скандал у Раді: Гончаренко звернувся до генпрокурора через допис нардепа-втікача Куницького фото 4
скрнішот
Скандал у Раді: Гончаренко звернувся до генпрокурора через допис нардепа-втікача Куницького фото 5
скрнішот

Наразі Гончаренко очікує на офіційну реакцію від генерального прокурора.

Нагадаємо, у Раді розгорівся скандал щодо членства народного депутата Олександра Куницького у Комітеті з питань правоохоронної діяльності. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що запропонував поставити на голосування постанову про його виключення. У відповідь Куницький звернувся до Гончаренка, нагадавши йому про вбивство колишнього голови парламенту Андрія Парубія.

Теги: Олександр Куницький Олексій Гончаренко скандал Верховна Рада

