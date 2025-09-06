Скандал у Раді: Гончаренко звернувся до генпрокурора через допис нардепа-втікача Куницького

Гончаренко звернувся до Генпрокурора через допис у соцмережі від нардепа, який перебуває за кордоном

Народний депутат Олексій Гончаренко офіційно звернувся до генерального прокурора Руслана Кравченка з проханням надати правову оцінку публічним заявам, які надійшли від його колеги, народного депутата Олександра Куницького, який перебуває закордоном з вересня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Гончаренка.

Конфлікт розпочався після того, як Олексій Гончаренко порушив у парламенті питання щодо виключення Олександра Куницького з правоохоронного комітету. Гончаренко наголосив, що нардеп, який втік за кордон, досі є членом цього комітету.

У відповідь на це Куницький написав допис, у якому згадав вбитого Андрія Парубія.

«Ти ще не зрозумів як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги Парубія?», – заявив Куницький.

Гончаренко назвав ситуацію «величезним цинізмом», оскільки Куницький досі не повернувся до України.

Олексій Гончаренко повідомив, що направив два звернення: перше – до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, а друге – до генерального прокурора. У своїх запитах він просить вжити заходів та дати правову оцінку «висловлюванням» Куницького.

Наразі Гончаренко очікує на офіційну реакцію від генерального прокурора.

