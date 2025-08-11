У Харкові дитина дивом вижила після падіння з п'ятого поверху

У Харкові вдалося врятували трирічну дівчинку, яка випала з вікна 5-го поверху

У Харкові рятувальники ДСНС оперативно врятували трирічну дівчинку, яка випала з вікна п’ятого поверху, але дивом вціліла. Надзвичайна подія сталася 10 серпня о 20:41 у житловому будинку на проспекті Ювілейному. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Дитина випала з вікна, але її падіння загальмував кондиціонер на поверсі нижче. Рятувальники, які прибули на місце виклику, одразу встановили висувну пожежну драбину, піднялися до дівчинки та спустили її донизу.

У Харкові працівники ДСНС врятували трирічну дитину, яка випала з вікна п’ятого поверху багатоповерхівки і залишилася на кондиціонері четвертого поверху pic.twitter.com/Pcico4OTCP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 11, 2025

На щастя, дитина не отримала жодних ушкоджень. Після огляду бригадою екстреної медичної допомоги дівчинку передали батькам.

Служба порятунку закликає батьків ніколи не залишати дітей без нагляду, адже їхня безпека залежить лише від відповідальності дорослих.

