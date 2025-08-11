Головна Країна Події в Україні
У Харкові дитина дивом вижила після падіння з п'ятого поверху

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Харкові дитина дивом вижила після падіння з п'ятого поверху
На щастя, дівчинка не зазнала жодних ушкоджень
У Харкові вдалося врятували трирічну дівчинку, яка випала з вікна 5-го поверху

У Харкові рятувальники ДСНС оперативно врятували трирічну дівчинку, яка випала з вікна п’ятого поверху, але дивом вціліла. Надзвичайна подія сталася 10 серпня о 20:41 у житловому будинку на проспекті Ювілейному. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Дитина випала з вікна, але її падіння загальмував кондиціонер на поверсі нижче. Рятувальники, які прибули на місце виклику, одразу встановили висувну пожежну драбину, піднялися до дівчинки та спустили її донизу.

На щастя, дитина не отримала жодних ушкоджень. Після огляду бригадою екстреної медичної допомоги дівчинку передали батькам.

Служба порятунку закликає батьків ніколи не залишати дітей без нагляду, адже їхня безпека залежить лише від відповідальності дорослих.

Нагадаємо, у Харківській області слідчі поліції повідомили про підозру групі зловмисників, які причетні до зґвалтування неповнолітньої дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліції Харківської області.

Зазначається, що 14-річного підлітка примусили проти волі до дій сексуального характеру його знайомі 15 та 20 років.

