Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Харківщині хлопці зґвалтували підлітка та зняли злочин на камеру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Харківщині хлопці зґвалтували підлітка та зняли злочин на камеру
Поліція закликає громадян не замовчувати випадки сексуального насильства
фото з відкритих джерел

Обом підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі

У Харківській області слідчі поліції повідомили про підозру групі зловмисників, які причетні до зґвалтування неповнолітньої дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліції Харківської області.

Зазначається, що 14-річного підлітка примусили проти волі до дій сексуального характеру його знайомі 15 та 20 років.

«Під час цього один з нападників здійснював відеозйомку на мобільний телефон, а інший застосовував фізичний тиск. Згодом відео з елементами насильства було поширене в одній із соцмереж, що стало відомо через знайомих потерпілого», – сказано у повідомленні.

Слідчі та прокуратура кваліфікували дії 15-річного підозрюваного за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. 20-річному підозрюваному оголосили про підозру згідно ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 1 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 301-1 (виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії) ККУ.

Обом підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Поліція закликає громадян не замовчувати випадки сексуального насильства. Якщо вам відомо про подібні факти або ви самі стали жертвою – негайно звертайтесь до правоохоронних органів», – додали у поліції.

Нагадаємо, ювенальні прокурори Офісу генерального прокурора довели в суді вину мешканки Києва, яка протягом двох років виготовляла та продавала дитячу порнографію, ґвалтуючи власну малолітню доньку. Її спільника, якому вона передавала дитину для сексуальної експлуатації, також визнано винним.

Як повідомлялося, в Україні було зафіксовано 1119 звернень щодо сексуального насильства внаслідок російської агресії, з яких 750 від чоловіків.

До слова, Корнойбурзький обласний суд в Австрії засудив 73-річного італійця на вісім років позбавлення волі за сексуальне насильство над неповнолітньою біженкою з України.

Читайте також:

Теги: Харків поліція зґвалтування злочин відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ймовірний убивця, чию справу зараз розглядають у львівському суді – В’ячеслав Зінченко, був достатньою мірою розігрітий ненавистю до Ірини Фаріон
Юрій Сиротюк: Усі хейтери Ірини Фаріон керували рукою вбивці
16 липня, 11:55
Російський дрон «Молнія»
Російська «Молнія» вдарила по Харкову
14 липня, 06:13
Фігурантам справи загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна
Двоє арештантів київського СІЗО підозрюються в організації диверсій на замовлення спецслужб РФ
15 липня, 15:37
Підозрюваний може вийти під заставу у понад мільйон гривень
На Одещині посадовець ТЦК погорів на хабарі
22 липня, 13:22
Індустріальний район Харкова постраждав від атаки окупантів
Росія вдарила по медичному закладу у Харкові: є поранені та загиблий
25 липня, 12:04
На Харківщині пролунали вибухи через атаку БпЛА
Росія атакувала безпілотниками Харківську область
3 серпня, 01:49
Жінка поклала дворічну дитину до валізи
У Новій Зеландії поліція затримала жінку, яка перевозила дитину у валізі
5 серпня, 01:33
Ворог атакував Харків
Ворог атакував «шахедами» Харків
Вчора, 01:05
Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі, втім прокурори оскаржили це рішення
Замість 15 років – довічне. Прокуратура домоглася перегляду вироку для вбивці-ґвалтівника
6 серпня, 17:37

Кримінал

На Харківщині хлопці зґвалтували підлітка та зняли злочин на камеру
На Харківщині хлопці зґвалтували підлітка та зняли злочин на камеру
Суд обрав запобіжний захід підліткам, які влаштували теракт у Житомирі
Суд обрав запобіжний захід підліткам, які влаштували теракт у Житомирі
Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за наказ захопити українське судно
Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за наказ захопити українське судно
САП просить відсторонити очільника Антимонопольного комітету
САП просить відсторонити очільника Антимонопольного комітету
Озброєний пістолетом зловмисник пограбував магазин на Житомирщині
Озброєний пістолетом зловмисник пограбував магазин на Житомирщині
Понад 7 тис. кримінальних справ призупинено через мобілізацію: названо області-лідери
Понад 7 тис. кримінальних справ призупинено через мобілізацію: названо області-лідери

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
9619
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
5329
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
2489
«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним
1864
Трамп відібрав у Путіна усі його здобутки. Спонсор свята Ердоган

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua