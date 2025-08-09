На Харківщині хлопці зґвалтували підлітка та зняли злочин на камеру

Обом підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі

У Харківській області слідчі поліції повідомили про підозру групі зловмисників, які причетні до зґвалтування неповнолітньої дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліції Харківської області.

Зазначається, що 14-річного підлітка примусили проти волі до дій сексуального характеру його знайомі 15 та 20 років.

«Під час цього один з нападників здійснював відеозйомку на мобільний телефон, а інший застосовував фізичний тиск. Згодом відео з елементами насильства було поширене в одній із соцмереж, що стало відомо через знайомих потерпілого», – сказано у повідомленні.

Слідчі та прокуратура кваліфікували дії 15-річного підозрюваного за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. 20-річному підозрюваному оголосили про підозру згідно ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 1 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 301-1 (виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії) ККУ.

Обом підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Поліція закликає громадян не замовчувати випадки сексуального насильства. Якщо вам відомо про подібні факти або ви самі стали жертвою – негайно звертайтесь до правоохоронних органів», – додали у поліції.

Нагадаємо, ювенальні прокурори Офісу генерального прокурора довели в суді вину мешканки Києва, яка протягом двох років виготовляла та продавала дитячу порнографію, ґвалтуючи власну малолітню доньку. Її спільника, якому вона передавала дитину для сексуальної експлуатації, також визнано винним.

Як повідомлялося, в Україні було зафіксовано 1119 звернень щодо сексуального насильства внаслідок російської агресії, з яких 750 від чоловіків.

До слова, Корнойбурзький обласний суд в Австрії засудив 73-річного італійця на вісім років позбавлення волі за сексуальне насильство над неповнолітньою біженкою з України.