Військовослужбовці зможуть отримати нові послуги в «Дії»: Шмигаль розповів деталі

Експериментальний проєкт уряду розрахований на військовослужбовців та їхніх рідних

Військовослужбовці зможуть оформити через «Дію» статус людини з інвалідністю внаслідок війни

Кабінет міністрів продовжує цифровізацію послуг для чинних або колишніх військовослужбовців та їхніх рідних. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як пояснив Шмигаль, уряд запустив експериментальний проєкт. Він дозволить через портал «Дія» оформити:

статус людини з інвалідністю внаслідок війни;

грошову допомогу пораненим;

призначення пенсії по інвалідності;

забезпечення засобами реабілітації;

житлово-комунальні пільги;

послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

«Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії», – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» став доступним новий документ – посвідчення ветерана. Згодом Кабінет міністрів схвалив зміни до законодавства, які дозволять мати лише цифрове посвідчення ветерана в «Дії» без наявності паперового.

Як повідомлялося, оформити статус учасника бойових дій можна буде на порталі «Дія».

До слова, військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів можна отримати на порталі «Дія».