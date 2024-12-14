РФ зіткнулась із складнощами евакуації своїх солдатів із Сирії

Процесом виводу росіян із Сирії користуються деякі озброєні угрупування: вішають російський прапор на свої колони як прикриття

Сотні російських військових не можуть дістатись з провінції Хомс в Сирії до авіабази у Хмеймімі, бо бояться, що їхню колону накриють вогнем. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Процесом виводу росіян із Сирії користуються деякі озброєні угрупування: вішають російський прапор на свої колони як прикриття для безперешкодного пересування, зокрема трасою М4», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що полковник російської армії Дмитро Мотрєнко за дорученням вищого керівництва вже їздив на переговори із представниками військових контингентів інших держав у Сирії – випрошував гарантій недоторканості для солдатів держави-агресора, які очікують у районі аеродрому Т4.

«Тим часом на території арабської країни з’явились найманці із так званих російських ПВК, зокрема «африканського корпусу»: їхня задача – захищати підрозділи РФ, які рухаються з глибини Сирії до баз на узбережжі», – зазначають в ГУР.

13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма.

«До операції з евакуації російського військового контингенту з Сирії, яка триває, держава-агресор планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків – перекидати війська, озброєння та техніку з Хмейміма до Ростова-на-дону, Чкаловска та Владівостока», – зазначає розвідка.

Раніше повідомлялося, що потенційна втрата російських баз у Сирії матиме серйозні наслідки для здатності Росії спрямувати свою владу в Середземне море, діяти в Африці й загрожувати південному флангу НАТО.

Аналітики ISW також заявляли, що швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії.