Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Виконання рішення суду Лондона за позовом Приватбанку зупинено, – адвокат Коломойського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Виконання рішення суду Лондона за позовом Приватбанку зупинено, – адвокат Коломойського
Раніше Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь Приватбанку у справі про його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова
фото: Уніан

Рішення за позовом Приватбанку зупинено до розгляду апеляції

Сторона бізнесмена Ігоря Коломойського подала апеляцію на рішення Високого суду Лондона у справі за позовом АТ КБ «ПриватБанк» щодо відшкодування збитків (справа №BL-2017-000665). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УНІАН.

За словами адвоката Коломойського Олександра Лисака, суд прийняв скаргу до розгляду та призупинив виконання рішення суду першої інстанції.

«Апеляційним судом будуть перевірені всі висновки, викладені в рішенні суду першої інстанції. До закінчення апеляційного розгляду виконання рішення Високого суду Лондона буде зупиненим, оскільки існує імовірність його скасування в апеляційному порядку», – йдеться в тексті заяви.

Захист додав, що сторона Коломойського сподівається на ефективну, повну та всебічну перевірку незалежним апеляційним судом усіх мотивів та висновків, викладених в рішенні суду першої інстанції.

Раніше Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь Приватбанку у справі про його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Як відомо, Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників. У грудні 2017 року суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також майна шести компаній, пов'язаних із ними. Рішення суду ґрунтувалося на доказах, згідно з якими Коломойський і Боголюбов вивели з банку близько $2 млрд. Гроші, за даними позивача, переводилися на рахунки компаній, які належали або контролювалися колишніми власниками. Сума вимог Приватбанку становила $2,5 млрд з урахуванням нарахованих відсотків.

Читайте також:

Теги: Ігор Коломойський Приватбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20-річний солдат втратив усі чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині
Приватбанк відмовився видати картку військовому з ампутаціями: деталі скандалу
17 грудня, 2025, 23:16
Керівник Нацбанку заявив, що особисто доставить банківську карту ветерану
Приватбанк відмовився видати картку військовому з ампутаціями: реакція голови НБУ
18 грудня, 2025, 09:05
20-річний солдат втратив чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині
Приватбанк пообіцяв оплатити протезування ветеранові, якому відмовив у відкритті картки
18 грудня, 2025, 11:35
Коломойський залишиться під вартою
Справа Коломойського: суд розглянув апеляцію захисту
17 грудня, 2025, 20:38
Андрій Пишний та Дмитро Мусієнко відвідали ветерана в лікарні
Голова Нацбанку після скандалу особисто передав картку ветеранові в лікарні
18 грудня, 2025, 16:04
Гончаренко наголосив, що в цьому СІЗО знаходиться 14 людей
Нардеп показав СІЗО, де сидить Коломойський (фото)
19 грудня, 2025, 12:45

Суспільство

Коломойський висміяв результати обшуків НАБУ у Тимошенко
Коломойський висміяв результати обшуків НАБУ у Тимошенко
Виконання рішення суду Лондона за позовом Приватбанку зупинено, – адвокат Коломойського
Виконання рішення суду Лондона за позовом Приватбанку зупинено, – адвокат Коломойського
Коли чекати тепла? Синоптикиня Діденко про погодні перспективи зими 2026 року
Коли чекати тепла? Синоптикиня Діденко про погодні перспективи зими 2026 року
Українські полярники зазнімкували незвичайні явища в Антарктиці (фото)
Українські полярники зазнімкували незвичайні явища в Антарктиці (фото)
Як будуть вимикати світло 15 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 15 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
«Нафтогаз» спростував інформацію про введення графіків газопостачання на Хмельниччині
«Нафтогаз» спростував інформацію про введення графіків газопостачання на Хмельниччині

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua