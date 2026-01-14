Виконання рішення суду Лондона за позовом Приватбанку зупинено, – адвокат Коломойського

Раніше Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь Приватбанку у справі про його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова

Рішення за позовом Приватбанку зупинено до розгляду апеляції

Сторона бізнесмена Ігоря Коломойського подала апеляцію на рішення Високого суду Лондона у справі за позовом АТ КБ «ПриватБанк» щодо відшкодування збитків (справа №BL-2017-000665). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УНІАН.

За словами адвоката Коломойського Олександра Лисака, суд прийняв скаргу до розгляду та призупинив виконання рішення суду першої інстанції.

«Апеляційним судом будуть перевірені всі висновки, викладені в рішенні суду першої інстанції. До закінчення апеляційного розгляду виконання рішення Високого суду Лондона буде зупиненим, оскільки існує імовірність його скасування в апеляційному порядку», – йдеться в тексті заяви.

Захист додав, що сторона Коломойського сподівається на ефективну, повну та всебічну перевірку незалежним апеляційним судом усіх мотивів та висновків, викладених в рішенні суду першої інстанції.

Раніше Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь Приватбанку у справі про його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Як відомо, Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників. У грудні 2017 року суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також майна шести компаній, пов'язаних із ними. Рішення суду ґрунтувалося на доказах, згідно з якими Коломойський і Боголюбов вивели з банку близько $2 млрд. Гроші, за даними позивача, переводилися на рахунки компаній, які належали або контролювалися колишніми власниками. Сума вимог Приватбанку становила $2,5 млрд з урахуванням нарахованих відсотків.