Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Військовий та поет поскаржився на російську мову серед угорських прикордонників: чим закінчилася історія

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Угорщині висловили зауваження через російську мову прикордонників
фото з відкритих джерел

Після звернення Павла Коробчука, питання розглянули на дипломатичному рівні

Український письменник і військовослужбовець Павло Коробчук повідомив про використання російської мови угорськими прикордонниками під час перевірки документів у поїзді на українсько-угорському кордоні. Про це повідомляє «Главком».

За словами Коробчука, інцидент стався у листопаді, коли він виїжджав за кордон у відпустку, щоб виступити на книжковому фестивалі в Хорватії. Перевірка документів відбувалася вночі у вагоні поїзда, де угорські прикордонники зверталися до пасажирів переважно російською мовою.

«Мене обурила російська мова угорських прикордонників, коли я був на українсько-угорському кордоні. Російська – при звертанні до пасажирів поїзда, який їде з України», – зазначив він.

Військовий уточнив, що під час перевірки лунали фрази російською мовою, зокрема: «пальци вставляйтє сюда», «добрий дєнь», «спасиба», «правєрка дакумєнтав», «паспарт пажалуста». Водночас, за його словами, інколи прикордонники використовували також українську та англійську мови, однак більшість звернень була саме російською.

скріншот із Facebook

«І я їм висловив, в чемній формі, своє невдоволення, мовляв, як так? Поїзд їде з України, яка четвертий рік бореться з росією за існування, аж раптом угорські прикордонники з українцями говорять російською!» – наголосив Коробчук.

Після цього він звернувся до Уповноваженої із захисту державної мови. Згодом отримав відповідь, що звернення прийнято до розгляду. За словами письменника, нещодавно йому повідомили про результати: «І ось сьогодні прийшла відповідь – на дипломатичному рівні проведена розмова з керівництвом Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини щодо неприпустимості використання російської мови угорськими прикордонниками в спілкуванні з українськими пасажирами».

фото: Павло Коробчук/Facebook

У коментарях під дописом розгорнулася дискусія щодо доречності використання російської мови угорськими прикордонниками та очікувань українців за кордоном.

Користувачі вказують, що в Угорщині українська не є державною мовою, тому вимоги до прикордонників виглядають недоречними. Частина коментаторів наголошує, що для міжнародного спілкування існує перелік мов, серед яких російська також присутня.

скріншот з Facebook

Інші учасники обговорення радять використовувати угорську або англійську мову для комунікації, зазначаючи, що іноземні служби не зобов’язані переходити на українську.

Окремі коментарі мають іронічний або критичний характер, де ситуацію називають перебільшеною або такою, що не варта конфлікту.

скріншот з Facebook

Водночас частина користувачів підтримує позицію автора допису та наголошує на важливості відстоювання статусу української мови навіть у подібних ситуаціях.

скріншот із Facebook

До слова, Служба безпеки України викрила інформаційно-психологічну операцію РФ, спрямовану на загострення відносин між Києвом і Будапештом та дестабілізацію ситуації на Закарпатті.

Теги: Україна мова кордон Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua