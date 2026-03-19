Військовий та поет поскаржився на російську мову серед угорських прикордонників: чим закінчилася історія

Після звернення Павла Коробчука, питання розглянули на дипломатичному рівні

Український письменник і військовослужбовець Павло Коробчук повідомив про використання російської мови угорськими прикордонниками під час перевірки документів у поїзді на українсько-угорському кордоні. Про це повідомляє «Главком».

За словами Коробчука, інцидент стався у листопаді, коли він виїжджав за кордон у відпустку, щоб виступити на книжковому фестивалі в Хорватії. Перевірка документів відбувалася вночі у вагоні поїзда, де угорські прикордонники зверталися до пасажирів переважно російською мовою.

«Мене обурила російська мова угорських прикордонників, коли я був на українсько-угорському кордоні. Російська – при звертанні до пасажирів поїзда, який їде з України», – зазначив він.

Військовий уточнив, що під час перевірки лунали фрази російською мовою, зокрема: «пальци вставляйтє сюда», «добрий дєнь», «спасиба», «правєрка дакумєнтав», «паспарт пажалуста». Водночас, за його словами, інколи прикордонники використовували також українську та англійську мови, однак більшість звернень була саме російською.

«І я їм висловив, в чемній формі, своє невдоволення, мовляв, як так? Поїзд їде з України, яка четвертий рік бореться з росією за існування, аж раптом угорські прикордонники з українцями говорять російською!» – наголосив Коробчук.

Після цього він звернувся до Уповноваженої із захисту державної мови. Згодом отримав відповідь, що звернення прийнято до розгляду. За словами письменника, нещодавно йому повідомили про результати: «І ось сьогодні прийшла відповідь – на дипломатичному рівні проведена розмова з керівництвом Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини щодо неприпустимості використання російської мови угорськими прикордонниками в спілкуванні з українськими пасажирами».

У коментарях під дописом розгорнулася дискусія щодо доречності використання російської мови угорськими прикордонниками та очікувань українців за кордоном.

Користувачі вказують, що в Угорщині українська не є державною мовою, тому вимоги до прикордонників виглядають недоречними. Частина коментаторів наголошує, що для міжнародного спілкування існує перелік мов, серед яких російська також присутня.

Інші учасники обговорення радять використовувати угорську або англійську мову для комунікації, зазначаючи, що іноземні служби не зобов’язані переходити на українську.

Окремі коментарі мають іронічний або критичний характер, де ситуацію називають перебільшеною або такою, що не варта конфлікту.

Водночас частина користувачів підтримує позицію автора допису та наголошує на важливості відстоювання статусу української мови навіть у подібних ситуаціях.

До слова, Служба безпеки України викрила інформаційно-психологічну операцію РФ, спрямовану на загострення відносин між Києвом і Будапештом та дестабілізацію ситуації на Закарпатті.