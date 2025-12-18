Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Приватбанк відмовився видати картку військовому з ампутаціями: реакція голови НБУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Приватбанк відмовився видати картку військовому з ампутаціями: реакція голови НБУ
Керівник Нацбанку заявив, що особисто доставить банківську карту ветерану
фото: НБУ

Причиною відмови стала фізична неможливість воїна виконати процедуру ідентифікації

Очільник Національного банку Андрій Пишний прокоментував ситуацію з ветераном, якому Приватбанк відмовився видати банківську картку через втрату кінцівок. Він заявив, що доставить йому картку особисто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Пишного.

Посадовець зазначив, що не знає «про що й чим думали в банку». Він пообіцяв відповідну реакцію на інцидент.

«Висновки будуть, реакція буде, а подібного – не буде. Я доставлю картку особисто разом із вибаченням від усіх нас», – написав глава Нацбанку.

Нагадаємо, Приватбанк опинився у центрі гучного скандалу через відмову у видачі банківської картки пораненому захиснику. Як повідомила командирка Патронатної служби «Янголи» Олена Толкачова, причиною відмови стала фізична неможливість воїна виконати процедуру ідентифікації.

20-річний солдат втратив усі чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині
20-річний солдат втратив усі чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині
фото: Faceboo/Олена Толкачова

Інцидент стався в одному з київських відділень банку на проспекті Берестейському. 20-річний солдат, який внаслідок боїв на Харківщині втратив усі чотири кінцівки, звернувся до установи для відновлення картки, на яку мають надходити державні виплати. Проте менеджер банку зажадав, щоб клієнт особисто тримав пластикову картку біля обличчя для обов’язкового фото. Попри очевидну відсутність рук у ветерана, персонал заявив, що передавати картку супроводжуючій особі заборонено правилами.

Єдиним варіантом, який запропонували в банку, було оформлення довіреності на іншу особу. Толкачова наголосила, що через таку бюрократію боєць залишився без доступу до власних коштів і був готовий чекати на протезування місяцями, щоб нарешті отримати допомогу від держави.

Після розголосу ситуації Приватбанк визнав дії працівників неприпустимими. Прессекретар установи Олег Серга заявив, що банк вже розпочав внутрішнє розслідування та перепросив за інцидент. У банку пообіцяли особисто забезпечити доставку всіх необхідних карток клієнту в найкоротші терміни та переглянути внутрішні процедури, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Читайте також:

Теги: Приватбанк Національний банк Андрій Пишний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20-річний солдат втратив усі чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині
Приватбанк відмовився видати картку військовому з ампутаціями: деталі скандалу
Вчора, 23:16
Гривня знову демонструє падіння в обмінниках
Гривня оновила історичний мінімум щодо євро
16 грудня, 19:40
На початку жовтня у парламенті було зареєстровано законопроєкт, який має на меті перейменування назви розмінної монети «копійка» на «шаг»
Комітет Верховної Ради підтримав перейменування копійки на шаг
15 грудня, 16:01
Протягом війни НБУ утримує ключову процентну ставку у рази вищою за інфляцію
Монетарна політика VS економіка: хто переможе?
13 грудня, 18:01
На аверсі монети в центрі композиції розміщено образ троянського коня
Нацбанк презентував пам’ятну монету, присвячену спецоперації СБУ «Павутина»
12 грудня, 18:13
Національний банк вшосте поспіль залишив облікову ставку незмінною
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що буде з інфляцією
11 грудня, 15:14
Суд продовжив запобіжний захід Коломойському до лютого наступного року
Суд продовжив запобіжний захід Коломойському до лютого наступного року
5 грудня, 13:08
Станом на 1 листопада 2025 року в обігу перебувало майже 331 млн монет номіналом 10 грн
Нацбанк випустив монети, присвячені Донеччині, Луганщині та Криму
1 грудня, 17:56
Термінал «Боріваж»
Суд скасував арешт «Боріважу». Хто поклав око на один із найбільших зернових терміналів України?
28 листопада, 11:15

Особисті фінанси

Приватбанк відмовився видати картку військовому з ампутаціями: реакція голови НБУ
Приватбанк відмовився видати картку військовому з ампутаціями: реакція голови НБУ
Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи
Найдорожчий Новий рік у Буковелі. Готель пропонує відсвяткувати майже за 200 тис.: що про нього кажуть туристи
Скільки коштує приготувати салат «Олів’є» на новорічний стіл до 2026 року. Перелік цін
Скільки коштує приготувати салат «Олів’є» на новорічний стіл до 2026 року. Перелік цін
Новорічне меню 2026: ціни на продукти та напої
Новорічне меню 2026: ціни на продукти та напої
Податок на відбудову? Заступниця міністра Кулеби спровокувала гучний скандал
Податок на відбудову? Заступниця міністра Кулеби спровокувала гучний скандал
Скільки грошей потрібно мати із собою, щоб перетнути кордон із Польщею? Відповідь МВС
Скільки грошей потрібно мати із собою, щоб перетнути кордон із Польщею? Відповідь МВС

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua