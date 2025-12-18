Приватбанк відмовився видати картку військовому з ампутаціями: реакція голови НБУ

Причиною відмови стала фізична неможливість воїна виконати процедуру ідентифікації

Очільник Національного банку Андрій Пишний прокоментував ситуацію з ветераном, якому Приватбанк відмовився видати банківську картку через втрату кінцівок. Він заявив, що доставить йому картку особисто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Пишного.

Посадовець зазначив, що не знає «про що й чим думали в банку». Він пообіцяв відповідну реакцію на інцидент.

«Висновки будуть, реакція буде, а подібного – не буде. Я доставлю картку особисто разом із вибаченням від усіх нас», – написав глава Нацбанку.

Нагадаємо, Приватбанк опинився у центрі гучного скандалу через відмову у видачі банківської картки пораненому захиснику. Як повідомила командирка Патронатної служби «Янголи» Олена Толкачова, причиною відмови стала фізична неможливість воїна виконати процедуру ідентифікації.

20-річний солдат втратив усі чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині фото: Faceboo/Олена Толкачова

Інцидент стався в одному з київських відділень банку на проспекті Берестейському. 20-річний солдат, який внаслідок боїв на Харківщині втратив усі чотири кінцівки, звернувся до установи для відновлення картки, на яку мають надходити державні виплати. Проте менеджер банку зажадав, щоб клієнт особисто тримав пластикову картку біля обличчя для обов’язкового фото. Попри очевидну відсутність рук у ветерана, персонал заявив, що передавати картку супроводжуючій особі заборонено правилами.

Єдиним варіантом, який запропонували в банку, було оформлення довіреності на іншу особу. Толкачова наголосила, що через таку бюрократію боєць залишився без доступу до власних коштів і був готовий чекати на протезування місяцями, щоб нарешті отримати допомогу від держави.

Після розголосу ситуації Приватбанк визнав дії працівників неприпустимими. Прессекретар установи Олег Серга заявив, що банк вже розпочав внутрішнє розслідування та перепросив за інцидент. У банку пообіцяли особисто забезпечити доставку всіх необхідних карток клієнту в найкоротші терміни та переглянути внутрішні процедури, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.