Українські військові льотчики висловили занепокоєння тим, що термін експлуатації їхнього льотного обладнання може закінчитися раніше, ніж термін служби літаківю Особливо це стосується парків літаків МіГ-29, Су-27 та Л-39. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Blog.

Зазначається, що на цю проблему звернула увагу спільнота «Соняшник», яка тісно пов’язана з українськими військовими льотчиками, вказавши на те, що вони й досі залежать від застарілих систем радянських часів.

Поновлена увага до цього питання з’явилася на тлі того, що Україна продовжує інтенсивні повітряні операції, що створює навантаження на безпеку пілотів та обладнання життєзабезпечення. Ця стурбованість відображає практичну оперативну прогалину, коли літаки залишаються в експлуатації, тоді як допоміжне обладнання – критично важливе для виживання пілотів та виконання місій – відстає від потреб модернізації.

«Термін експлуатації нашого льотного обладнання закінчиться раніше, ніж термін експлуатації літаків. Якщо хтось дійсно планує воювати на МіГах до 2030 року, було б добре забезпечити льотний склад новим обладнанням, оскільки це важливо для виконання щоденних завдань», – наголосила спільнота.

Група також звернула увагу на нещодавно опубліковані знімки сербських збройних сил, на яких пілоти МіГ-29 оснащені більш сучасними кисневими масками та системами шоломів. Натомість українські пілоти винищувачів, які керують літаками МіГ-29 і Су-27, а також навчальними літаками Л-39, продовжують покладатися на системи, розроблені у 1960-х та 1980-х роках.

Defense Blog наголошує, що ситуація особливо гостра в авіаційних бригадах, що проходять підготовку на навчальних літаках L-39, де досі використовується застаріле спорядження, таке як шолом ЗШ-3, шкіряні льотні навушники ШЛ-82 та киснева маска КМ-32.

Ця проблема існує вже багато років. У 2020 році у ЗМІ з’явилися повідомлення про скандал, пов’язаний із шоломами для пілотів винищувачів, поставленими США, які в підсумку так і не були використані в Україні. Обладнання, раніше поставлене Каліфорнійською національною гвардією, включало сучасні шоломи, кисневі маски та супутні системи підтримки, призначені для заміни застарілого спорядження радянських часів.

Попри початкові очікування, це обладнання не було прийнято до бойового використання. Пізніше українська влада визнала, що системи не відповідають національним військовим стандартам, і шоломи були відправлені на зберігання.

«Польове спорядження, таке як шоломи, кисневі маски та системи зв’язку, відіграє центральну роль у бойовій авіації. Ці системи забезпечують дихання пілотів на висоті, захищають від перевантажень та забезпечують надійний зв'язок під час виконання завдань. Сумісність літаків та систем життєзабезпечення є надзвичайно важливою, особливо під час інтеграції західного обладнання з платформами радянського виробництва», – йдеться у повідомленні.

Останніми роками українські пілоти намагалися вирішити цю проблему за допомогою приватних ініціатив, намагаючись самостійно придбати або адаптувати сучасне обладнання. Підтримку також надавали іноземні благодійні фонди та групи волонтерів, зокрема у вигляді льотних костюмів та супутнього спорядження. Однак, на відміну від стандартного льотного одягу, спеціалізоване обладнання для забезпечення життєдіяльності, таке як шоломи та кисневі системи, часто потребує модифікації або сертифікації, щоб його можна було безпечно використовувати на літаках радянської епохи. Це створює додаткові перешкоди для швидкої модернізації.