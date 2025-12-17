Справа Коломойського: суд розглянув апеляцію захисту
Адвокат зазначив, що рішення ухвалене «поза межами строку дії ухвали»
Апеляційний суд не задовольнив скаргу сторони захисту бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це повідомив адвокат Коломойського Олександр Лисак, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».
Адвокат підтвердив, що Коломойський залишиться під вартою, і зазначив, що рішення ухвалене «поза межами строку дії ухвали». «Сьогодні розглядалось рішення на апеляцію, яке було винесено Печерським судом ще 25 серпня, і строк дії цієї ухвали сплив 18 жовтня», – сказав він.
Як повідомляли правоохоронці, Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн. За даними слідства СБУ, ці понад 5,8 млрд грн, що зрештою були виведені за кордон, відмивалися через рахунки, зокрема, «Обʼєднаної єврейської общини України», ФК «Дніпро», ПАТ «НПК-Галичина» та ще однієї компанії ТОВ «Протон-21», що належить й досі контролюється Геннадієм Боголюбовим.
До слова, 27 листопада Приватбанк повідомив, що примусово стягне зі своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, який визнав їх винними у масштабному шахрайстві проти банку. Банк наголосив, що рішення може виконуватися не лише у Великій Британії, а й в інших юрисдикціях, зокрема в Україні, де у відповідачів є активи. Пресслужба пообіцяла вживати «всіх необхідних заходів», в тому числі «через механізми транскордонного стягнення».
Читайте також:
Коментарі — 0