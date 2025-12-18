Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Приватбанк пообіцяв оплатити протезування ветеранові, якому відмовив у відкритті картки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Приватбанк пообіцяв оплатити протезування ветеранові, якому відмовив у відкритті картки
20-річний солдат втратив чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині
фото: Faceboo/Олена Толкачова

«Приват» заявив, що після скандалу проведе навчання для своїх працівників

Приватбанк готовий оплатити лікування і протезування 20-річному військовому з ампутаціями, якому раніше було відмовлено у видачі банківської картки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу фінустанови.

«Ми просимо вибачення за те, що нашому клієнту довелося пережити. Якщо ветеран погодиться прийняти нашу допомогу, ми покриємо йому лікування, протезування та надамо всю необхідну підтримку», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба банку заявила, що триває ревізія внутрішніх процедур, аби запобігти повторенню ситуації. «Приват» також пообіцяв провести навчання для своїх працівників.

«Рішення має бути не точкове, а системне, тому зробимо все можливе, щоб подібне ніколи більше не повторилося. Ми проводимо ревізію внутрішніх процедур, тримаємо контакт із НБУ, аби ситуація, яка сталася у нашому банку більше не ставалася ніде. Окремо, проведемо повторне навчання для працівників, щоб унеможливити подібне надалі», – вказано в заяві.

Нагадаємо, Приватбанк опинився у центрі гучного скандалу через відмову у видачі банківської картки пораненому захиснику. Як повідомила командирка Патронатної служби «Янголи» Олена Толкачова, причиною відмови стала фізична неможливість воїна виконати процедуру ідентифікації.

Інцидент стався в одному з київських відділень банку на проспекті Берестейському. 20-річний солдат, який внаслідок боїв на Харківщині втратив усі чотири кінцівки, звернувся до установи для відновлення картки, на яку мають надходити державні виплати. Проте менеджер банку зажадав, щоб клієнт особисто тримав пластикову картку біля обличчя для обов’язкового фото. Попри очевидну відсутність рук у ветерана, персонал заявив, що передавати картку супроводжуючій особі заборонено правилами.

20-річний солдат втратив усі чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині
20-річний солдат втратив усі чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині
фото: Faceboo/Олена Толкачова

Єдиним варіантом, який запропонували в банку, було оформлення довіреності на іншу особу. Толкачова наголосила, що через таку бюрократію боєць залишився без доступу до власних коштів і був готовий чекати на протезування місяцями, щоб нарешті отримати допомогу від держави.

Після розголосу ситуації Приватбанк визнав дії працівників неприпустимими. Прессекретар установи Олег Серга заявив, що банк вже розпочав внутрішнє розслідування та перепросив за інцидент. У банку пообіцяли особисто забезпечити доставку всіх необхідних карток клієнту в найкоротші терміни та переглянути внутрішні процедури, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Читайте також:

Теги: Приватбанк ветеран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівник Нацбанку заявив, що особисто доставить банківську карту ветерану
Приватбанк відмовився видати картку військовому з ампутаціями: реакція голови НБУ
Сьогодні, 09:05
20-річний солдат втратив усі чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині
Приватбанк відмовився видати картку військовому з ампутаціями: деталі скандалу
Вчора, 23:16
Найстаріший чоловік Північної Ірландії Норман Ірвін
107-річний ветеран Другої світової війни з Ірландії назвав cекрет довголіття
9 грудня, 09:19
Сталь «Метінвесту» перетворилася на елемент оборони вже у перші дні війни
«Метінвест» спрямував 5,2 млрд грн на підтримку Сил оборони України від початку повномасштабної війни Новини компаній
6 грудня, 16:50
Церемонія прощання з військовими, Львів, 5 грудня 2025 року
Львів прощається з убитим ветераном АТО та військовим ТЦК Юрієм Бондаренком (фото)
5 грудня, 13:30
Термінал «Боріваж»
Суд скасував арешт «Боріважу». Хто поклав око на один із найбільших зернових терміналів України?
28 листопада, 11:15
Тема пільг знову стала резонансною після посту Говери про соціальні преференції
В Україні забагато пільгових категорій. Допис волонтерки спричинив скандал
28 листопада, 08:37
Переможцем у номінації «Реінтеграція ветеранів і ветеранок» стає Група ДТЕК з проєктом «ПроВетеран»
ДТЕК отримав нагороду за програму реінтеграції ветеранів та ветеранок Новини компаній
22 листопада, 16:18
фото: bess_14888/Intagram
На Львівщині сусіди побили ветерана «Азова» та його дружину: подробиці скандалу
18 листопада, 23:13

Бізнес

Приватбанк пообіцяв оплатити протезування ветеранові, якому відмовив у відкритті картки
Приватбанк пообіцяв оплатити протезування ветеранові, якому відмовив у відкритті картки
Кількість проваджень Податкової проти бізнесу зросла. Які регіони та сфери
Кількість проваджень Податкової проти бізнесу зросла. Які регіони та сфери
Енергетичні борги в Україні досягли 300 млрд грн – аналітик
Енергетичні борги в Україні досягли 300 млрд грн – аналітик
Метінвест придбав трубний завод у Румунії
Метінвест придбав трубний завод у Румунії
Без фінансування декарбонізації Україна ризикує втратити свою промисловість – EBA
Без фінансування декарбонізації Україна ризикує втратити свою промисловість – EBA
Скільки в Україні коштує гектар землі? Найдешевші та найдорожчі регіони
Скільки в Україні коштує гектар землі? Найдешевші та найдорожчі регіони

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua