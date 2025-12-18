Приватбанк пообіцяв оплатити протезування ветеранові, якому відмовив у відкритті картки

«Приват» заявив, що після скандалу проведе навчання для своїх працівників

Приватбанк готовий оплатити лікування і протезування 20-річному військовому з ампутаціями, якому раніше було відмовлено у видачі банківської картки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу фінустанови.

«Ми просимо вибачення за те, що нашому клієнту довелося пережити. Якщо ветеран погодиться прийняти нашу допомогу, ми покриємо йому лікування, протезування та надамо всю необхідну підтримку», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба банку заявила, що триває ревізія внутрішніх процедур, аби запобігти повторенню ситуації. «Приват» також пообіцяв провести навчання для своїх працівників.

«Рішення має бути не точкове, а системне, тому зробимо все можливе, щоб подібне ніколи більше не повторилося. Ми проводимо ревізію внутрішніх процедур, тримаємо контакт із НБУ, аби ситуація, яка сталася у нашому банку більше не ставалася ніде. Окремо, проведемо повторне навчання для працівників, щоб унеможливити подібне надалі», – вказано в заяві.

Нагадаємо, Приватбанк опинився у центрі гучного скандалу через відмову у видачі банківської картки пораненому захиснику. Як повідомила командирка Патронатної служби «Янголи» Олена Толкачова, причиною відмови стала фізична неможливість воїна виконати процедуру ідентифікації.

Інцидент стався в одному з київських відділень банку на проспекті Берестейському. 20-річний солдат, який внаслідок боїв на Харківщині втратив усі чотири кінцівки, звернувся до установи для відновлення картки, на яку мають надходити державні виплати. Проте менеджер банку зажадав, щоб клієнт особисто тримав пластикову картку біля обличчя для обов’язкового фото. Попри очевидну відсутність рук у ветерана, персонал заявив, що передавати картку супроводжуючій особі заборонено правилами.

20-річний солдат втратив усі чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині фото: Faceboo/Олена Толкачова

Єдиним варіантом, який запропонували в банку, було оформлення довіреності на іншу особу. Толкачова наголосила, що через таку бюрократію боєць залишився без доступу до власних коштів і був готовий чекати на протезування місяцями, щоб нарешті отримати допомогу від держави.

Після розголосу ситуації Приватбанк визнав дії працівників неприпустимими. Прессекретар установи Олег Серга заявив, що банк вже розпочав внутрішнє розслідування та перепросив за інцидент. У банку пообіцяли особисто забезпечити доставку всіх необхідних карток клієнту в найкоротші терміни та переглянути внутрішні процедури, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.