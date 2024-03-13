Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Мирнограді: є загиблі та поранені

Ударом пошкоджено 4 будинки

У ніч з 12 на 13 березня стався обстріл Мирнограда. Внаслідок атаки загинуло дві людини та п'ятеро поранені. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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«Вчора близько 23 години росіяни скинули на місто авіабомбу «Гром-Е1» – влучили у 5-поверхівку. Всього ударом пошкоджено 4 будинки», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку і вона не отримала фізичних травм. Усі поранені отримують медичну допомогу: одна людина перебуває у тяжкому стані, троє – у стані середньої тяжкості.

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Вадим Філашкін зауважив, що пошукова операція на місці події завершена, а також закликав жителів Донеччини до евакуації.

Нагадаємо, у ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу «Шахед».

«За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється)», – йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють всі необхідні служби, розгорнуто пункт незламності.

Триває 749-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.