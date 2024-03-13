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Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Мирнограді: є загиблі та поранені

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Мирнограді: є загиблі та поранені
Пошукова операція на місці події завершена
фото: Вадим Філашкін / Голова Донецької ОДА, начальник ОВА

Ударом пошкоджено 4 будинки

У ніч з 12 на 13 березня стався обстріл Мирнограда. Внаслідок атаки загинуло дві людини та п'ятеро поранені. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Вчора близько 23 години росіяни скинули на місто авіабомбу «Гром-Е1» – влучили у 5-поверхівку. Всього ударом пошкоджено 4 будинки», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку і вона не отримала фізичних травм. Усі поранені отримують медичну допомогу: одна людина перебуває у тяжкому стані, троє – у стані середньої тяжкості.

Вадим Філашкін зауважив, що пошукова операція на місці події завершена, а також закликав жителів Донеччини до евакуації.

Нагадаємо, у ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу «Шахед».

«За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється)», – йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють всі необхідні служби, розгорнуто пункт незламності.

Триває 749-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Теги: шахед росіяни ворог населення місто обстріл окупанти

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