Випаде мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 29 листопада

Сьогодні в Україні переважатиме хмарна погода

Вівторок, 29 листопада, в Україні буде переважно з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 29 листопада у більшості північних, центральних, Хмельницькій та Одеській областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с, вдень в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях та в Карпатському регіоні 3-8° морозу, вдень у південній частині, на Закарпатті та в Криму 4-9° тепла).

У Києві 29 листопада також ітиме невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.