Виробництво агропродукції в Україні скоротилось на 14% від початку року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Виробництво агропродукції в Україні скоротилось на 14% від початку року
Індекс сільськогосподарської продукції в Україні за перші дев'ять місяців поточного року склав 86,0% від показників 2024 року
фото з відкритих джерел

Найбільше падіння обсягів виробництва зафіксовано в південних та східних областях

За підсумками дев'яти місяців 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні зменшився на 14% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Державної служби статистики.

Індекс сільськогосподарської продукції в Україні за перші дев'ять місяців поточного року склав 86,0% від показників 2024 року. Спад виробництва спостерігається як в рослинництві, де виробництво скоротилося на 6,4%, так і в тваринництві, де зниження склало 4,4%.

Виробництво агропродукції в Україні скоротилось на 14% від початку року фото 1

Зокрема, у деяких регіонах країни спостерігається позитивна динаміка у виробництві тваринницької продукції. Однак найбільше падіння обсягів виробництва зафіксовано в південних та східних областях, які найбільше постраждали від бойових дій.

Виробництво агропродукції в Україні скоротилось на 14% від початку року фото 2

Такий спад, за словами експертів, зумовлений низкою факторів, зокрема затримками у сівбі та зборі врожаю, а також складною ситуацією на сході та півдні України, що суттєво впливає на аграрний сектор країни.

До слова, станом на кінець II кварталу 2025 року в Україні зареєстровано 82,9 тис. сільськогосподарських компаній. Безумовний лідер – Київ, де зареєстровано 11,9 тис. агрокомпаній (14,3% від загальної кількості). 

