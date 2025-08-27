Названо регіони, де зареєстровано найбільше агрокомпаній

У столиці зареєстровано 14,3% від усіх агрокомпаній в Україні

Станом на кінець II кварталу 2025 року в Україні зареєстровано 82,9 тис. сільськогосподарських компаній. Безумовний лідер – Київ, де зареєстровано 11,9 тис. агрокомпаній (14,3% від загальної кількості). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

Друге місце посідає Миколаївська область – 6,8 тис. компаній. Далі за кількістю агрокомпаній йдуть Одеська область (5,9 тис.) та Дніпропетровщина (5,6 тис.). Київська область замикає п’ятірку лідерів (5,1 тис. компаній). До топ-10 регіонів також входять Харківська, Кіровоградська, Львівська, Запорізька та Вінницька області – у кожній з них зареєстровано від 3 до 4,2 тис. аграрних підприємств.

Розподіл агрокомпаній по регіонах інфографіка: YouControl

Найнижчі показники – у Чернівецькій (974 компаній) та Закарпатській (942 компанії) областях. Ці області мають переважно горбистий ландшафт, менш придатний для великого агровиробництва, а місцеве сільське господарство здебільшого представлено дрібними господарствами (виноградарство, садівництво, тваринництво), які, ймовірно, не оформлюються як компанії. Також відносно мало агропідприємств зареєстровано у регіонах заходу та півночі (Волинь, Рівненщина, Івано-Франківщина).

Водночас сегмент індивідуальних підприємців (ФОП) в агросфері має свою регіональну специфіку, яка частково відрізняється від розподілу компаній. Загалом по Україні зараз налічується 116,1 тис. аграрних бізнесів.

Розподіл фізичних осіб-підприємців в агросфері по регіонах інфографіка: YouControl

Першість утримує Вінниччина – 9,5 тис. фермерів-ФОПів (близько 8,2% від усіх). Дніпропетровська область майже не відстає: 9,2 тис. ФОП (8%). Далі йдуть сільгоспрегіони сходу та півдня: Харківська область – 6,9 тис., Одеська – 6,6 тис., Запорізька – 6,4 тис. У цих областях, попри воєнні ризики, зберігається висока активність дрібних фермерських господарств. У столиці лише 3 341 агро-ФОПів (менш як 3%).

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року десять найбільших компаній галузі сукупно отримали 118,1 млрд грн виручки. До топ-10 ввійшли експортери зерна та олійних культур, а також виробники м’яса птиці.

До слова, з 2022 по 2025 рік в Україні відкрилися у 2,5 раза більше агрокомпаній, ніж припинили діяльність. За час повномасштабного вторгнення в Україні було створено 5966 агропідприємств, тоді як закрилося 2346. У лідерах за кількістю нових компаній – Одеська область, де зареєстровано 612 підприємств.