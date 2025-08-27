Головна Гроші Бізнес
Названо регіони, де зареєстровано найбільше агрокомпаній

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Названо регіони, де зареєстровано найбільше агрокомпаній
Найбільше агрокомпаній зареєстровано в Києві, на Миколаївщині та Одещині
фото: Kernel

У столиці зареєстровано 14,3% від усіх агрокомпаній в Україні

Станом на кінець II кварталу 2025 року в Україні зареєстровано 82,9 тис. сільськогосподарських компаній. Безумовний лідер – Київ, де зареєстровано 11,9 тис. агрокомпаній (14,3% від загальної кількості). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

Друге місце посідає Миколаївська область – 6,8 тис. компаній. Далі за кількістю агрокомпаній йдуть Одеська область (5,9 тис.) та Дніпропетровщина (5,6 тис.). Київська область замикає п’ятірку лідерів (5,1 тис. компаній). До топ-10 регіонів також входять Харківська, Кіровоградська, Львівська, Запорізька та Вінницька області – у кожній з них зареєстровано від 3 до 4,2 тис. аграрних підприємств.

Розподіл агрокомпаній по регіонах
Розподіл агрокомпаній по регіонах
інфографіка: YouControl

Найнижчі показники – у Чернівецькій (974 компаній) та Закарпатській (942 компанії) областях. Ці області мають переважно горбистий ландшафт, менш придатний для великого агровиробництва, а місцеве сільське господарство здебільшого представлено дрібними господарствами (виноградарство, садівництво, тваринництво), які, ймовірно, не оформлюються як компанії. Також відносно мало агропідприємств зареєстровано у регіонах заходу та півночі (Волинь, Рівненщина, Івано-Франківщина).

Водночас сегмент індивідуальних підприємців (ФОП) в агросфері має свою регіональну специфіку, яка частково відрізняється від розподілу компаній. Загалом по Україні зараз налічується 116,1 тис. аграрних бізнесів.

Розподіл фізичних осіб-підприємців в агросфері по регіонах
Розподіл фізичних осіб-підприємців в агросфері по регіонах
інфографіка: YouControl

Першість утримує Вінниччина – 9,5 тис. фермерів-ФОПів (близько 8,2% від усіх). Дніпропетровська область майже не відстає: 9,2 тис. ФОП (8%). Далі йдуть сільгоспрегіони сходу та півдня: Харківська область – 6,9 тис., Одеська – 6,6 тис., Запорізька – 6,4 тис. У цих областях, попри воєнні ризики, зберігається висока активність дрібних фермерських господарств. У столиці лише 3 341 агро-ФОПів (менш як 3%).

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року десять найбільших компаній галузі сукупно отримали 118,1 млрд грн виручки. До топ-10 ввійшли експортери зерна та олійних культур, а також виробники м’яса птиці.

До слова, з 2022 по 2025 рік в Україні відкрилися у 2,5 раза більше агрокомпаній, ніж припинили діяльність. За час повномасштабного вторгнення в Україні було створено 5966 агропідприємств, тоді як закрилося 2346. У лідерах за кількістю нових компаній – Одеська область, де зареєстровано 612 підприємств.

Названо регіони, де зареєстровано найбільше агрокомпаній
Названо регіони, де зареєстровано найбільше агрокомпаній
Найбільші аграрні компанії України. Названо першу десятку за обсягами виручки
Найбільші аграрні компанії України. Названо першу десятку за обсягами виручки
Українці можуть отримати до 1 млн грн за програмою «Власна справа»: названо умови
Українці можуть отримати до 1 млн грн за програмою «Власна справа»: названо умови
Як ділки завозять нелегальну каву в Україну? Гетманцев розкрив схему
Як ділки завозять нелегальну каву в Україну? Гетманцев розкрив схему
«Укрпошта» домовилась зі США про нові умови доставки посилок
«Укрпошта» домовилась зі США про нові умови доставки посилок
Генпрокурор анонсував скорочення кількості справ проти бізнесу
Генпрокурор анонсував скорочення кількості справ проти бізнесу

