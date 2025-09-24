Головна Вінниця Новини
Вінниччина увійшла до лідерів за врожайністю пізніх культур

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна

Врожайність пізніх культур на Вінниччині цього року перевищила торішні показники
фото ілюстративне

У регіоні завершено збір гречки та проса, триває збирання соняшнику, сої й цукрових буряків, а також посів озимих культур урожаю 2026 року

 

Аграрії Вінниччини зібрали зернові та зернобобові з понад 434 тис. га і намолотили понад 2,4 млн тонн зерна. Середня врожайність цьогоріч склала 55,6 ц/га, що перевищує минулорічні показники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласна військову адміністрацію.

Завершено збирання пізніх круп’яних культур – гречки та проса. Середня врожайність гречки становить 15,8 ц/га, а проса – 37 ц/га, що вище за минулорічні результати.

Продовжується збір соняшнику та сої. Наразі соняшник обмолочено на 11% площ із врожайністю 32 ц/га, що на 5,1 ц/га більше, ніж торік. Соя зібрана на 32% площ, середня врожайність становить 24,6 ц/га – на 1,4 ц/га вище минулорічного рівня.

Також триває викопування цукрових буряків. На 13% площ зібрано понад 240 тис. тонн при врожайності 417,8 ц/га – це на 15,9 ц/га більше, ніж торік.

Паралельно аграрії виконують комплекс робіт із підготовки ґрунтів під посів озимих культур урожаю 2026 року. Уже засіяно 29,4 тис. га озимих зернових (9% від прогнозу), зокрема: 27 тис. га озимої пшениці, 2 тис. га озимого ячменю та 0,4 тис. га озимого жита.

Озимий ріпак у регіоні посіяно на площі 110 тис. га, і наразі триває догляд за сходами.

Нагадаємо, що Україна недоотримає 3 млн тонн зерна для експорту через відсутність зрошення в південних регіонах і пов'язані із цим втрати врожаю. Про це повідомляє заступник міністра економіки Тарас Висоцький в інтерв'ю «Цензор.Нет».

За словами міністра, наразі експорт формується на рівні 40 млн тонн зерна. Якби не посуха, то було б 43 млн тонн. «Якщо умовно експорт зменшиться на 8%, то глобально це не впливатиме на обсяги експорту», – пояснив він.

За попередніми оцінками Мінекономіки, сумарний врожай зернових і олійних у 2025-му очікується на рівні 76 млн тонн. «Попередньо очікуємо зібрати врожай на рівні 56 млн тонн зернових. З них – 21,5 млн тонн пшениці, 5 млн тонн ячменю, 28,5 млн тонн кукурудзи. По олійних очікуємо наступних врожаїв: 3 млн тонн ріпаку, близько 5 млн тонн сої, приблизно 12 млн тонн соняшника», – додав Висоцький.

