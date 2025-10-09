Помідори та сливи гниють на полях: польські фермери віддають урожай безкоштовно

Польські аграрії рятують урожай від загибелі і закликають пересічних поляків допомогти

У Польщі фермери зіштовхнулися з кризовою ситуацією: через проблеми зі збутом вони змушені просити людей приїжджати на поля та сади, щоб забирати врожай безкоштовно або за принципом «скільки даси». Інакше тонни фруктів та овочів, зокрема слив, перцю та помідорів, просто загинуть. Про це пише «Главком» із посиланням на оnet.pl.

Від слив до помідорів: врожай під загрозою

Проблема набула широкого розголосу після того, як один із фермерів на Нижньосілезькому воєводстві зібрав 11 тонн слив, а покупець раптово відмовився від них. Щоб врятувати врожай, фермер запропонував усім охочим забрати сливи задарма. Інформація швидко поширилася у соцмережах, люди прийшли допомогти і навіть залишали платежі за принципом «скільки даси», що дозволило фермерові хоча б не спрацювати в мінус.

Під Замостям у Люблінському воєводстві на 30 гектарах помідорів, які вирощувала сімейна пара, також мали оголосити масовий збір. Через холодне літо врожай дозрів пізніше, і частина помідорів ще залишалась у полі. Фермери не могли швидко продати продукцію, тому що переробні підприємства забирають лише по одній машині на день, а збирання помідорів потребує витрат на робітників. В результаті помідори із задоволенням збирали всі охочі та платили господарям «за бажанням».

Люди готові проїжджати сотні кілометрів, щоб отримати продукцію дешевше, ніж у магазині, і водночас підтримати фермерів.

Справжня причина кризи

Хоча дехто пов'язує проблеми з «надто багатим урожаєм», фермери зазначають, що цього року врожайність навіть нижча, ніж минулого. Справжня причина криється у несправедливій закупівельній системі та імпорті:

Надзвичайно низькі закупівельні ціни: За кілограм перцю фермерам пропонують 30–50 грошей, тоді як у магазинах споживачі платять 10-12 злотих. Величезна різниця у ціні не покриває витрат фермерів.

За кілограм перцю фермерам пропонують 30–50 грошей, тоді як у магазинах споживачі платять 10-12 злотих. Величезна різниця у ціні не покриває витрат фермерів. Зниження обсягів закупівель: Переробні підприємства різко скоротили обсяги прийому продукції (забирають лише одну вантажівку помідорів замість кількох, як минулого року). Часто це відбувається тому, що вони закупили напівфабрикати з України чи Єгипту.

Переробні підприємства різко скоротили обсяги прийому продукції (забирають лише одну вантажівку помідорів замість кількох, як минулого року). Часто це відбувається тому, що вони закупили напівфабрикати з України чи Єгипту. Проблеми з оплатою: Польський ринок часто працює на усних домовленостях, а виплати фермерам надходять із великою затримкою, іноді навіть через місяці, включаючи оплату від великих торгових мереж.

Подібні випадки, коли якісний урожай доводилося заорати, траплялися й раніше, але цього року їхня кількість значно зросла. Фермери зазначають, що акції підтримки, коли люди приїжджають збирати врожай, – це єдине, що дає їм стимул не кидати свою справу.

Нагадаємо, виробники картоплі в Польщі перебувають у паніці через обвал цін на європейському ринку. За словами фермерів, ситуація є найгіршою за останні роки, оскільки оптові ціни впали до рівня, коли виробництво стало абсолютно нерентабельним. Зараз фермери продають кілограм картоплі за 20-30 грошів (у польському злотому 100 грошей, за один долар дають 3,66 злотого), що не покриває навіть витрат на добрива, паливо та робочу силу.