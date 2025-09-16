16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 16 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

16 вересня у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Євфимії Всехвальної.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 16 вересня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день охорони озонового шару

Це свято було встановлене ООН у 1994 році на згадку про підписання Монреальського протоколу 1987 року. Мета дня – привернути увагу суспільства до проблеми руйнування озонового шару, який захищає Землю від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Свято закликає до спільних дій для захисту довкілля та відмови від речовин, що руйнують озон.

Всесвітній день барбера

Це глобальна подія, яка підкреслює важливу роль, яку барбери відіграють у житті громад по всьому світу. Цей день вшановує майстерність, творчість і громадський дух, які барбери привносять у свою професію.

Релігійні свята та їхня історія

День святої великомучениці Євфимії Всехвальної

16 вересня (за новим стилем) православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Євфимії, яка жила в III столітті. Згідно з переказами, її схопили під час гонінь на християн. Вона відмовилася відректися від віри, за що її жорстоко катували і кинули на поталу диким звірам. Однак леви не зачепили її, і вона померла від ран. За свою стійкість та віру свята Євфимія була зарахована до лику великомучеників.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо цього дня ясна погода – зима буде сніжною та холодною.

Якщо йде дощ – осінь буде затяжною.

Багато шишок на ялинах – до врожаю.

На озері та річці рано з'явився туман – до тепла.

Історичні події

1408 рік – останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі у Гренландії;

1651 рік – у Білій Церкві спалахує повстання козаків, незадоволених умовами перемир'я з Річчю Посполитою;

1658 рік – Гетьман України Іван Виговський укладає із Річчю Посполитою Гадяцький договір;

1810 рік – Мексика проголошує незалежність від Іспанії та почала війну за незалежність;

1899 рік – у західних регіонах України створюють Національно-демократичну партію;

1908 рік – Вільям Дюрант засновує компанію General Motors;

1914 рік – 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягають на вірність боротьбі за визволення України;

1963 рік – року до нової федерації Малайзія приєднується місто-держава Сингапур;

1975 рік – Папуа Нова Гвінея проголошує незалежність від Австралії;

2000 рік – на спортивному літаку розбивається перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України Леонід Бородич;

2002 рік – починається активна фаза всеукраїнської акції громадянської непокори «Повстань, Україно!».

Іменини

День ангела святкують: Олексій, Василь, Федір, Юхим та Людмила.