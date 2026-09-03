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Підприємець на Позняках незаконно розбудував бізнес-центр: прокуратура вимагає знесення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Підприємець на Позняках незаконно розбудував бізнес-центр: прокуратура вимагає знесення
Незаконна розбудова на вулиці Лариси Руденко у Києві
фото: Прокуратура України

Компанія без законних підстав звела двоповерхову прибудову, збільшивши площу об'єкта з майже 200 до понад 440 кв. м

Екскерівнику приватного товариства повідомили про підозру за самовільне будівництво на самовільно зайнятих земельних ділянках у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними слідства, у 2015 році фізична особа отримала право власності на нежитлові приміщення в багатоповерховому бізнес-центрі на вулиці Лариси Руденко. Згодом цю нерухомість передали до статутного капіталу товариства.

У 2020 році компанія без дозволів та законних підстав звела двоповерхову прибудову, збільшивши площу об'єкта з майже 200 до понад 440 квадратних метрів. При цьому Київська міська рада не надавала ділянки під будівництво чи в користування.

Наразі незаконну прибудову здають в оренду під магазин та заклад громадського харчування.

Колишньому керівнику товариства оголосили підозру за ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України (самовільне будівництво). Йому загрожує штраф або обмеження волі на строк до трьох років.

Паралельно Дарницька окружна прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з вимогою зобов’язати компанію знести самочинну прибудову та повернути ділянку у розпорядження громади. Наразі у справі відкрито провадження.

Водночас Київська міська рада земельні ділянки під будівництво чи у користування товариству не надавала. Наразі самочинну прибудову товариство здає в оренду під заклад громадського харчування та магазин.

Самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці у Дарницькому районі столиці
Самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці у Дарницькому районі столиці
фото: прокуратура України

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або  обмеження волі на строк до 3 років.
 
Досудове розслідування здійснюють слідчі Дарницького УП ГУНП у м. Києві.
 
Крім того, Дарницька окружна прокуратура міста Києва звернулась до Господарського суду з позовом, в якому вимагає зобов’язати товариство знести самочинно зведену прибудову, таким чином усунувши перешкоди Київраді у користуванні та розпорядженні земельними ділянками комунальної власності.
 
Наразі Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі.

Нагадаємо, у Києві 50-річна власниця квартири на першому поверсі самовільно зайняла земельну ділянку та звела прибудову з окремим входом, яку облаштувала під салон краси. Жінці повідомили про підозру.  

До слова, Верховний Суд остаточно повернув територіальній громаді Києва земельну ділянку, яка частково розташована в межах акваторії затоки річки Дніпро та на території ландшафтного заказника місцевого значення «Острів Жуків». Йдеться про ділянку площею майже 0,1 га у Голосіївському районі столиці. Ще у 2009 році Київська міська рада передала цю землю у приватну власність фізичній особі для будівництва та обслуговування житлового будинку. Після цього заповідну землю кілька разів перепродавали, і в результаті черговим власником став громадянин РФ.

Теги: прокуратура забудова Київ

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