Будівництво тепломережі на Теремках: місто та науковці визначили остаточний варіант

Для прокладання нової резервної тепломережі на Теремках у Києві початково планувалося зрізати 662 дерева

Фахівці, науковці та громадськість розглянули три варіанти прокладання траси для резервного теплопостачання майже 200 будинків Голосіївського району

Представники міської влади Києва провела чергову зустріч із громадськістю, експертами та науковцями щодо будівництва тепломережі на Теремках. Об'єкт має забезпечити резервним теплом майже двісті житлових будинків у Голосіївському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Під час обговорення фахівці оцінили три основні варіанти прокладання інженерних мереж на відповідність будівельним нормам, строки та складність робіт, а також можливість максимально зберегти зелені насадження.

Перший альтернативний варіант – прокладання мережі вулицею Теремківською – вимагатиме перенесення існуючих комунікацій (газопроводу, водопроводу, зливової каналізації та кабелів) і перекриття єдиного транспортного шляху орієнтовно на рік. За словами кандидата технічних наук КНУБА Михайла Кириченка, це потребуватиме розробки додаткових проєктів та суттєво збільшить кошторис і терміни виконання.

Другий варіант – уздовж вулиці-дублера проспекту Академіка Глушкова – збільшує довжину траси на 50% і містить технічні рішення, що суперечать державним будівельним нормам.

Експерти та науковці дійшли висновку, що обидва альтернативні маршрути вимагають нових рішень та повторної державної експертизи.

«Заслухавши думки всіх присутніх та спираючись на власну експертизу і досвід, можу сказати, що єдиним реалістичним проєктом, який можна реалізувати у відносно короткі строки, залишається базовий проєкт, який уже пройшов експертизу», – зазначив доктор технічних наук НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Андрій Борисенко.

Перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що місто врахує пропозиції громадськості для мінімізації втручання в зелені зони. Будівництво здійснюватиметься за чинним проєктом у передбаченому інженерному коридорі, але з максимальним збереженням дерев та кущів.

Що будуть на Теремках?

У Голосіївському районі зводять нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. У КМДА пояснювали, що роботи вимагають видалення частини дерев, але після завершення будівництва територію «повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження». Вирубати планують 662 дерева, зокрема ті, яким понад сто років. Пересадити можливо лише 56 одиниць.

Нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання в разі зупинки ТЕЦ-5. «Проєкт будівництва тепломережі передбачає повне виконання природоохоронних заходів. Після завершення будівництва територію парку рекультивують, відновлять благоустрій та висадять нові дерева, кущі та інші зелені насадження. Крім того, відповідно до законодавства, за видалені зелені насадження замовник виплатить компенсацію, кошти від якої спрямують на створення та розвиток нових зелених зон столиці. Такий механізм компенсації впливу на міське довкілля передбачений чинним законодавством», – заявили в КМДА, додавши, що проєкт реалізують задля забезпечення надійного теплопостачання і збереження зеленого фонду.

Що відомо про ситуацію довкола вирубки дерев на Теремках

Нагадаємо, у Києві розгорнувся скандал довкола вирубки дерев у парковій зоні Голосіївського району. У столичній адміністрації переконують, що це вимушені роботи для підготовки до опалювального сезону, тоді як місцеві мешканці блокують техніку та заявляють про силове витіснення з парку.

У відповідь на заяви КМДА про «вимушеність» вирубки через брак часу та високу вартість альтернативних маршрутів, депутатка Київради Вікторія Пташник та громадські активісти заявили про маніпуляції та службову недбалість.