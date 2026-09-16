ООН почала розглядати перенесення гуманітарних вантажів під землю

Склад ЮНІСЕФ у Білогородці Київської області, який було пошкоджено внаслідок атаки 19 липня 2026 року

Російські удари вже знищили 10 складів ООН в Україні цього року

Гуманітарний координатор ООН в Україні Маттіас Шмале заявив, що організація вивчає можливість переміщення допомоги в підземні сховища після того, як цього року російські атаки знищили десять складів ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами Шмале, такі атаки на склади стали «новою тенденцією останніх кількох місяців» – він сказав це після брифінгу для держав-донорів про потреби України на п'ятому році повномасштабного вторгнення Росії. Унаслідок ударів знищено гуманітарні запаси на мільйони доларів, зокрема медичне обладнання, засоби гігієни та шкільне приладдя для дітей.

Один з основних складів ВООЗ був пошкоджений у ніч на 3 вересня в Бориспільському районі Київщини. Тієї ж ночі росіяни атакували ще два фармацевтичні склади – «Біокон» і «Teva», повідомляв «Главком». Це вже другий склад ВООЗ, знищений цього року: 7 серпня росіяни ракетним ударом зруйнували гуманітарний склад організації у Дніпрі, де зберігалися ліки для прифронтових лікарень.

«Це дедалі більше нагадує ситуацію, коли лінія фронту переміщується в повітря», – додав Шмале.

В ООН обмірковують варіант зберігання допомоги в підземних бункерах. Організація також відкладає закупівлю гуманітарних вантажів до останнього моменту, щоб скоротити час їхнього перебування під загрозою російських ударів.

Через війну гуманітарні операції потребують додаткових витрат – ідеться не лише про вартість знищених вантажів, а й про захист персоналу та інфраструктури. Такі витрати не були передбачені в початковому кошторисі: у 2026 році бюджет гуманітарної допомоги ООН для України становить $2,3 млрд.

Організація вже збільшує кількість броньованих автомобілів і закуповує системи виявлення безпілотників для захисту працівників. Не виключають в ООН і встановлення мобільних укриттів від дронів у громадських місцях, зокрема біля зупинок, – цю ідею запропонувала українська сторона.

Удари зачепили й інші гуманітарні запаси

Атаки російських військ уже призводили до значних втрат гуманітарної допомоги. У липні удар по складу ЮНІСЕФ у Білогородці на Київщині знищив понад 106 тис. одиниць вантажів загальною вартістю майже $3,9 млн – серед них генератори, запаси питної води, гігієнічні набори та інші необхідні матеріали.

Нові заходи мають зменшити ризик подальших втрат, хоча в ООН визнають: перенесення допомоги в захищені приміщення та посилення безпеки самі по собі підвищують вартість гуманітарних операцій.

Нагадаємо, ще у травні росіяни ракетою «Іскандер» знищили склад Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі – тоді пропала гуманітарна допомога на $1,4 млн, якої вистачило б для 130 тис. людей.