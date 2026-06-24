Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підписав закон про нові правила декларування для суддів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підписав закон про нові правила декларування для суддів
Закон визначає порядок подання однієї об’єднаної декларації щодо доброчесності та родинних зв’язків суддів
фото: Офіс президента України

Документ є одним із ключових зобов’язань України за програмою Ukraine Facility та рекомендацій Європейської Комісії

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді. Як інформує «Главком», про це йдеться у картці законопроєкту №13165-2 на сайті Верховної Ради.

Закон визначає порядок подання однієї об’єднаної декларації щодо доброчесності та родинних зв’язків суддів, посилює підзвітність судової влади відповідно до рекомендацій Єврокомісії – через обов’язкове зазначення у деклараціях даних про законність походження майна.

Закон № 4905-ІХ (проєкт № 13165-2) об’єднує декларації доброчесності та родинних зв’язків суддів у єдиний документ, що подається щорічно до 1 травня. Перевірку документа здійснюватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів, забезпечуючи публічний доступ до даних.

За законом, судді зобов’язані заповнювати та подавати цей об’єднаний документ через офіційний сайт ВККС. Комісія проводить перевірку поданих відомостей, реагуючи на можливі факти неподання або недостовірності даних, а також на повідомлення від будь-яких осіб. Водночас, повну перевірку майнового стану суддів здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції. Проте саме спеціалізований контроль суддівських декларацій доброчесності законодавчо закріплений за ВККС.

Крім того, закон розширює коло осіб, чий зв’язок із суддею підлягає обов’язковому декларуванню, якщо вони обіймали високі посади протягом останніх п’яти років. За приховування родичів у владній вертикалі загрожуватиме відповідальність.

Документ об’єднує дві окремі суддівські декларації в єдиний документ і є одним із ключових зобов’язань України за програмою Ukraine Facility та рекомендацій Європейської Комісії.

Нагадаємо, 9 червня 2026 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт про удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді. За документ проголосували 242 народні депутати. Законопроєкт є вимогою ЄС та виконує рекомендації Європейської комісії та міжнародні зобов’язання України щодо вступу в ЄС

Теги: суд закон суддя Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Зеленського, РФ кожного місяця може здійснювати кілька масштабних масованих атак на Україну
Президент повідомив, скільки балістичних ракет РФ може виробляти щомісяця
3 червня, 19:19
Зеленський перебуває в Естонії на саміті «Україна – Нордично-Балтійська вісімка»
Україна відправить до країн Балтії фахівців із захисту від дронів
10 червня, 02:55
Володимир Зеленський на презентації результатів «Тисясовесни»
Зеленський назвав свого улюбленого українського артиста та гурт
11 червня, 15:06
Зеленський оглянув руйнування у Лаврі після російського удару
Зеленський розповів, чим росіяни вдарили по Лаврі (фото, відео)
15 червня, 12:53
Президент наголосив: усі партнери без винятку визнають, що Україна сильна
Зеленський попередив: Путін слабшає, але удари по Україні посиляться
19 червня, 00:09
РФ за три дні застосувала проти України майже 530 дронів і дві керовані авіаційні ракети
Під ударами були 11 регіонів. Зеленський повідомив про наслідки атак РФ за три доби
10 червня, 12:25
Жителі Рибінська активно публікують фото та відео незвичних опадів чорного кольору
У Рибінську після атаки ЗСУ випав «нафтовий дощ» (відео)
14 червня, 16:58
Зеленський прокоментував можливість зустрічі з Путіним
«Наступна зима не буде легкою». Зеленський пригрозив РФ
16 червня, 15:56
Після розмов із Зеленським і Путіним Трамп зробив висновок
Трамп пояснив, що заважає Зеленському та Путіну домовитися
17 червня, 20:08

Політика

Зеленський підписав закон про нові правила декларування для суддів
Зеленський підписав закон про нові правила декларування для суддів
Удари України по РФ: розвідка здобула документи з реальною оцінкою наслідків
Удари України по РФ: розвідка здобула документи з реальною оцінкою наслідків
Україна повернула чотирьох моряків, яких затримав Іран в Ормузькій протоці
Україна повернула чотирьох моряків, яких затримав Іран в Ормузькій протоці
Бронювання аграріїв. Голова Всеукраїнського конгресу фермерів звернувся до уряду
Бронювання аграріїв. Голова Всеукраїнського конгресу фермерів звернувся до уряду
Зеленський назвав головну задачу для уряду і дипломатів на літо
Зеленський назвав головну задачу для уряду і дипломатів на літо
Зеленський відзначив держнагородами бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа»
Зеленський відзначив держнагородами бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа»

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Вчора, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Вчора, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua