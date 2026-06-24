Зеленський підписав закон про нові правила декларування для суддів

Документ є одним із ключових зобов’язань України за програмою Ukraine Facility та рекомендацій Європейської Комісії

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді. Як інформує «Главком», про це йдеться у картці законопроєкту №13165-2 на сайті Верховної Ради.

Закон визначає порядок подання однієї об’єднаної декларації щодо доброчесності та родинних зв’язків суддів, посилює підзвітність судової влади відповідно до рекомендацій Єврокомісії – через обов’язкове зазначення у деклараціях даних про законність походження майна.

Закон № 4905-ІХ (проєкт № 13165-2) об’єднує декларації доброчесності та родинних зв’язків суддів у єдиний документ, що подається щорічно до 1 травня. Перевірку документа здійснюватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів, забезпечуючи публічний доступ до даних.

За законом, судді зобов’язані заповнювати та подавати цей об’єднаний документ через офіційний сайт ВККС. Комісія проводить перевірку поданих відомостей, реагуючи на можливі факти неподання або недостовірності даних, а також на повідомлення від будь-яких осіб. Водночас, повну перевірку майнового стану суддів здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції. Проте саме спеціалізований контроль суддівських декларацій доброчесності законодавчо закріплений за ВККС.

Крім того, закон розширює коло осіб, чий зв’язок із суддею підлягає обов’язковому декларуванню, якщо вони обіймали високі посади протягом останніх п’яти років. За приховування родичів у владній вертикалі загрожуватиме відповідальність.

Документ об’єднує дві окремі суддівські декларації в єдиний документ і є одним із ключових зобов’язань України за програмою Ukraine Facility та рекомендацій Європейської Комісії.

Нагадаємо, 9 червня 2026 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт про удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді. За документ проголосували 242 народні депутати. Законопроєкт є вимогою ЄС та виконує рекомендації Європейської комісії та міжнародні зобов’язання України щодо вступу в ЄС