Українському журналісту, який повернувся з полону, довелося доводити, що він не ухилянт

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Дмитро Хилюк у дворі однієї з лікарень Києва. Каже, що на здоров’я особливо не скаржиться, але обстеження мусить пройти
Дмитро Хилюк: «Довелося доводити, що я – не верблюд. Чи то пак не ухилянт…»

Журналіст Дмитро Хилюк, який нещодавно повернувся з російського полону, в інтерв'ю «Главкому» розповів про абсурдну ситуацію: після звільнення він потрапив у розшук ТЦК (Територіального центру комплектування) як «ухилянт».

Хилюк розповів, що вирішив оновити свої дані через застосунок «Резерв+». Однак після встановлення програми він побачив повідомлення, що перебуває в розшуку. Виявилося, що його звинуватили в ухилянні від реєстрації та оновлення даних, оскільки він не зробив цього до 16 липня 2024 року.

Журналіст зазначив, що у полоні він не мав можливості стежити за такими змінами в законодавстві. За його словами, згідно з буквою закону, у поліції були підстави його затримати та доправити до військкомату, де йому ще й могли виписати штраф.

На щастя, як повідомляє «Главком», історія мала щасливий фінал, і Дмитра Хилюка зрештою зняли з розшуку.

Крім того, Хилюк розповів про свій фізичний стан після звільнення. Він проходить повне обстеження, оскільки у нього суттєво підвищився тиск та пришвидшився пульс. Лікарі проводять огляд згідно з медичним протоколом для колишніх полонених. Журналіст додав, що також мав консультацію з психіатром.

Як повідомляв Інститут масової інформації, Дмитро Хилюк з березня 2022 року перебував в російському полоні як цивільний заручник. Російські військові викрали Дмитра 3 березня в Козаровичах на подвір’ї власного будинку. Спочатку його утримували на території окупованого Димера, згодом вивезли до СІЗО в Росію.

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо викрадення цивільних на території Димерської територіальної громади. У межах провадження журналіст Дмитро Хилюк та його батько проходять як потерпілі. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

До слова, звільнений з російської неволі журналіст Дмитро Хилюк поділився першими враженнями від пережитого. За його словами, найважчим було відчуття «вакууму» – повної ізоляції від будь-якої інформації, передає «Главком».

«Найбільше гнітить у полоні вакуум. Не тільки інформаційний вакуум, а вакуум взагалі всього. Жодної інформації, не тільки про Україну, взагалі», – розповів він.

