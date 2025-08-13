Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі
Сергій Лещенко визвірився на колишніх колег «Української правди», які оприлюднили цитати Єрмака
фото: Сергій Лещенко/Facebook

Сергій Лещенко засудив журналістів, які оприлюднили деталі закритої зустрічі Єрмака зі студентами

У Київській школі економіки відбулася закрита зустріч із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, що проходила за правилами Chatham House Rule – заборонено публікувати прямі цитати учасників. Попри це, видання «Економічна правда» оприлюднило цитати з дискусії, що спричинило активне обговорення про дотримання стандартів журналістами у соцмережах. Член наглядової ради «Укрзалізниці» та радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко засудив публікацію, звинувативши журналістів у порушенні базових норм. «Главком» розповідає все, що відомо про цю ситуацію.

Що відомо про лекцію Єрмака?

Президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов заявив, що зустріч студентів з Єрмаком відбулася у закритому форматі, аби «був діалог у безпечних умовах між різними людьми або групами людей, які потенційно або реально конфліктують, або мають дуже різні точки зору».

«Ми проводимо ці закриті розмови за стандартами Chatham House Rule саме для того, щоб люди не боялися говорити й не переходили на особистості. В статті студенти, які задавали питання, ідентифіковані частково, через університет, з якого вони. Відповіді ідентифіковані повністю. Якщо вже відходити від формату Chatham House, то тоді потрібно ідентифікувати всіх», – йдеться у дописі.

«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі фото 1
«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі фото 2

Критика Лещенка

Член наглядової ради «Укрзалізниці», радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, який у минулому працював в «Українській правді», під дописом Милованова засудив журналістів. 

«Ідучи на порушення базового стандарту журналістики – «офф зе рек» – журналістом має керувати або бажання викрити неправомірні дії, або коли подальше замовчування інформації несе великі втрати для суспільства, і суспільний інтерес знати важить більше, ніж збереження домовленостей про формат спілкування. В цьому спілкуванні не було ні першого, ні другого. По факту, Андрій Єрмак отримав промо, яке не зможе переконати його критиків, але зможе вплинути на тих, хто намагається дивитися на ситуацію неупереджено», – написав Лещенко.

«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі фото 3

За словами колишнього журналіста Лещенка, видання ворожо налаштоване до Єрмака. «Я його радник і хочу зрозуміти, що в його комунікації є таким, що викликає ворожість з боку деяких медіа», – написав він. 

«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі фото 4
«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі фото 5

Реакція Сергія Лещенка спричинила бурхливе обговорення у соцмережі. 

«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі фото 6
«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі фото 7

До слова, раніше допис члена наглядової ради «Укрзалізниці», радника керівника Офісу президента Сергія Лещенка викликав обговорення у соцмережах. Він опублікував відео з колоною швидких, пояснивши, що це ознака прибуття медичного потяга з пораненими військовими.

Читайте також:

Теги: Сергій Лещенко студенти скандал журналіст Андрій Єрмак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні студентство в Україні переважно сприймається як масовка під вибори або фотозона для кампаній
Українські політики традиційно недооцінюють студентів
3 серпня, 11:30
Екран випадково викрив зраду СЕО IT-компанії Astronomer
Гурт Coldplay випадково розкрив зраду директора IT-компанії
17 липня, 18:05
Бум на предмети розкоші після пандемії коронавірусу змінився різким падінням попиту
Суперфейки замість люксових брендів: зафіксовано новий модний тренд у світі
23 липня, 23:00
Поховають журналістку на Байковому кладовищі у Києві
Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналісткою Вікторією Рощиною
25 липня, 18:44
Ліна Костенко закликала учасників і організаторів мистецьких подій дотримуватися не лише юридичних норм, а й перебувати в «зоні етичної безпеки»
У Львові скасовано концерти за творами Ліни Костенко: письменниця виступила проти організаторів
9 серпня, 12:34
Зеленський: Триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки. На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно
Зеленський провів нараду з Умєровим та Єрмаком: «Є домовленість про обмін»
3 серпня, 13:19
Депутат Дмитро Костюк заявив з трибуни про вихід з фракції «Слуга народу»
Нардеп, що вийшов з монобільшості, пояснив, як його «підставили»
3 серпня, 21:11
Експрокурор САП Станіслав Броневицький
Експрокурор САП заявив про масові «зливи» матеріалів справ
6 серпня, 18:42
Уряд та сам Орбан неодноразово заявляли, що комплекс у Хатванпусті є лише «фермою» його батька
«Межигір'я Януковича» по-угорськи: скандал з маєтком Орбана викликав протести
Вчора, 12:39

Суспільство

Україна має п'ять ключових вимог для завершення війни – Politico
Україна має п'ять ключових вимог для завершення війни – Politico
«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі
«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі
Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води: названо причину
Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води: названо причину
«Дія.Картка» доступна для українців. Що це таке і які має переваги
«Дія.Картка» доступна для українців. Що це таке і які має переваги
Начальник лазні та режисер: рейтинг незвичних вакансій в ЗСУ
Начальник лазні та режисер: рейтинг незвичних вакансій в ЗСУ
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
8513
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
5926
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
3211
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
3089
Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua