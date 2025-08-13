«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі

Сергій Лещенко засудив журналістів, які оприлюднили деталі закритої зустрічі Єрмака зі студентами

У Київській школі економіки відбулася закрита зустріч із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, що проходила за правилами Chatham House Rule – заборонено публікувати прямі цитати учасників. Попри це, видання «Економічна правда» оприлюднило цитати з дискусії, що спричинило активне обговорення про дотримання стандартів журналістами у соцмережах. Член наглядової ради «Укрзалізниці» та радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко засудив публікацію, звинувативши журналістів у порушенні базових норм. «Главком» розповідає все, що відомо про цю ситуацію.

Що відомо про лекцію Єрмака?

Президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов заявив, що зустріч студентів з Єрмаком відбулася у закритому форматі, аби «був діалог у безпечних умовах між різними людьми або групами людей, які потенційно або реально конфліктують, або мають дуже різні точки зору».

«Ми проводимо ці закриті розмови за стандартами Chatham House Rule саме для того, щоб люди не боялися говорити й не переходили на особистості. В статті студенти, які задавали питання, ідентифіковані частково, через університет, з якого вони. Відповіді ідентифіковані повністю. Якщо вже відходити від формату Chatham House, то тоді потрібно ідентифікувати всіх», – йдеться у дописі.

Критика Лещенка

Член наглядової ради «Укрзалізниці», радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, який у минулому працював в «Українській правді», під дописом Милованова засудив журналістів.

«Ідучи на порушення базового стандарту журналістики – «офф зе рек» – журналістом має керувати або бажання викрити неправомірні дії, або коли подальше замовчування інформації несе великі втрати для суспільства, і суспільний інтерес знати важить більше, ніж збереження домовленостей про формат спілкування. В цьому спілкуванні не було ні першого, ні другого. По факту, Андрій Єрмак отримав промо, яке не зможе переконати його критиків, але зможе вплинути на тих, хто намагається дивитися на ситуацію неупереджено», – написав Лещенко.

За словами колишнього журналіста Лещенка, видання ворожо налаштоване до Єрмака. «Я його радник і хочу зрозуміти, що в його комунікації є таким, що викликає ворожість з боку деяких медіа», – написав він.

Реакція Сергія Лещенка спричинила бурхливе обговорення у соцмережі.

