Експосол США у Росії назвав найбільший страх Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Експосол США у Росії назвав найбільший страх Путіна
Господар Кремля найбільше боїться, що Україна збереже суверенітет
Захід повинен допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність

Найбільша загроза для диктатора РФ Володимир Путіна не в розширенні НАТО, а у суверенітеті Україні й розвитку демократії. Як інформує «Главком», таку думку висловив колишній посол США у Росії Майкл Макфол в коментарі «Еспресо».

«Путін насправді не боїться розширення НАТО. Він добре знає, що НАТО ніколи не нападало на Росію чи Радянський Союз і ніколи цього не зробить. Це історичний факт. Він це знає, але своєму народові розповідає протилежне, ніби йдеться про повторення Великої Вітчизняної війни. Та він усвідомлює, що це неправда», – розповів Макфол.

Натомість, вважає дипломат, Захід має робити усе можливе, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет та незалежність. Адже саме цього насправді боїться господар Кремля.

«Він спирається на два аргументи. З одного боку, твердить, що українці не є окремим народом, що вони лише росіяни з акцентом. Утім, якщо українці збудують справжню демократію, це зруйнує його головний аргумент удома – нібито слов’янській нації потрібна диктатура. Ми на Заході повинні чітко усвідомлювати: саме цього Путін лякається найбільше. Саме це становить для Путіна найбільшу загрозу», – додав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вважає Москву «найкращим місцем» для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. 

За словами Зеленського, Путін запросив його до Москви, оскільки знав, що цього ніколи не станеться.

До слова, європейські політики відреагували на запрошення диктатора та запропонували для нього альтернативу.

Голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон зазначив, що якщо Путін запросить Зеленського до Москви, то Зеленський може запросити Путіна до Гааги.

Своєю чергою депутат Європейського парламенту Ріхардс Колс зазначив, що європейські лідери були б раді зустрітися з Путіним у Гаазі. 

путін незалежність посол українці суверенітет росіяни

